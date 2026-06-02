趨勢科技強強聯手Anthropic！聚焦企業AI導入3大痛點

趨勢科技旗下企業AI資安品牌TrendAI™於台北電腦展（COMPUTEX ）首度展示治理資安、強化AI資產可視性的最新解決方案。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據國際權威機構Gartner預測，全球AI支出將於2029年突破3.3兆美元，然而，在AI應用快速普及的背後，企業正面臨AI工具碎片化、人力吃緊、AI治理複雜度升高等多重壓力。面對這波浪潮，趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI™於台北電腦展（COMPUTEX）首度展示治理資安、強化AI資產可視性的最新解決方案。

為協助企業因應AI時代快速變化的資安挑戰，TrendAI™聚焦三大經營方向。首先，透過整合銷售、行銷、產品及研究等核心職能，快速協助客戶在AI時代更即時掌握與回應風險；其次，協助企業「整合、串聯，並消除不必要的複雜性」，讓資安團隊在面對分散的風險訊號時，能簡化工作流程，並在不需重新建置SOC（安全營運中心）的情況下，擴展防護範圍，提升防禦效率與營運韌性。

請繼續往下閱讀...

此外，TrendAI也持續擴大夥伴生態系，串聯AI模型、平台技術、威脅研究與全球市場經驗，建構更完整的AI資安合作鏈，近期更與Anthropic合作，協助企業主動管理AI風險，加速可信任AI的導入與落地。

在COMPUTEX 2026現場，趨勢科技以TrendAI Vision One™為核心，針對全球客戶最關注的三大需求，展示最新的企業AI資安應用。

首先，將資安風險轉化為「可量化」的商業衝擊。導入Cyber Risk Quantification（CRQ）技術，將技術層面的漏洞、曝險與告警資訊，轉換為董事會與經營團隊能理解的財務與營運風險指標，協助企業依據商業影響程度進行風險排序與決策。

其次，透過「資安數位孿生」（Cybersecurity Digital Twin）技術，在不影響正式營運環境下模擬真實攻擊情境。企業可預先驗證攻擊路徑、防護措施與潛在弱點，區分理論風險與真正需要優先處理的威脅，將資安驗證從一次性檢測提升為持續性的主動防禦機制。

第三則是隨著桌面Agent、瀏覽器外掛與SaaS AI應用進入日常工作，影子AI （Shadow AI）成為企業難以忽視的新風險。對此， TrendAI™透過AI Risk Insights、Agentic Governance Gateway（AGG）、AI Bill of Materials（AIBOM）、Zero Day Initiative漏洞研究，以及AI驅動偵測與修復技術，協助企業掌握AI資產使用情況，將原本難以察覺的AI風險轉化為可視化、可管理的治理能力。

趨勢科技產品管理部協理沈維明進一步解釋，企業若要真正落實AI治理，必須建立在三大核心能力之上。

首先是「可視性」（Visibility），企業必須先盤點並掌握所有AI資產，了解內部究竟使用了哪些AI工具與服務。其次是「可觀測性」（Observability），在建立AI資產清單後，進一步掌握這些AI應用可能帶來的風險，包括AI代理之間的互動關係、資料流向，以及敏感資訊在企業內部的流動情況，從而建立完整的風險掌控能力。

他指出，當企業具備可視性與可觀測性後，便能進一步達成風險的「可量化」與「可驗證」。透過持續性的風險評估、模擬與驗證機制，企業可清楚辨識哪些風險將對業務營運造成實質衝擊、哪些威脅需要優先處理，進而以更精準的方式進行資源配置與決策制定。

而AI治理的最終目標則是實現「可執行性」（Actionability）。沈維明表示，Trend Vision One的資安數位孿生技術，不僅提供完整的資產可視化與風險分析能力，更能協助企業規劃後續應變措施，讓資安團隊快速判斷不同威脅的影響程度與最佳處置方式。畢竟企業每天面臨大量告警與風險訊號，關鍵不只是發現問題，而是找出最需要優先處理的風險、完成驗證，並有效執行後續應對措施。

因此，Trend Vision One希望將「可視化、可量化、可執行」三大能力整合於單一平台，協助企業建立完整的AI治理架構，讓AI風險管理從被動防禦進一步邁向主動治理。

此外，他也指出，企業實際部署的資安工具往往來自不同廠商，因此Trend Vision One採開放式生態系設計，可整合各類合作夥伴的資料來源，將不同平台的資訊匯入系統進行關聯分析，協助企業建立更完整的風險視野，並做出更精準的判斷與決策。

近年，趨勢科技也持續與硬體廠商、雲端服務供應商及各類生態系夥伴深化合作，透過整合產業資源與合作夥伴能力，共同強化整體資安生態系，為企業提供更完整、有效率的AI時代資安防護方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法