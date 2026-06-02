金價重返4500美元 專家指突破「這價位」才有新買盤

儘管短期情緒仍承壓，但近期黃金走弱並未改變較長期的看漲邏輯。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（2日）上漲逾1%，重返4500美元！主因是受美國國債收益率下滑提振；與此同時，油價走弱緩解市場對通膨升溫及利率維持高位的擔憂。

截至2日下午6點，現貨黃金上漲1%，至4525.72美元。重新站上4500關口。盛寶銀行分析師Ole Hansen表示：「鑑於原油對通膨預期以及利率、債券收益率和美元的影響，黃金仍在跟隨油市線索波動。」他補充稱：「黃金仍處於短期下行趨勢之中，需突破4630美元，才能釋放更具建設性的前景信號，並可能吸引新的動能買盤。」

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Hansen表示，儘管短期情緒仍承壓，但近期黃金走弱並未改變較長期的看漲邏輯。央行持續購金、去美元化趨勢、中國需求強勁，以及對財政赤字上升的擔憂，仍支撐黃金的長期前景。

基準10年期美國國債收益率下跌1.1%，降低了持有不升息黃金的機會成本。

進一步支撐金價的是，黎巴嫩週一宣佈真主黨與以色列達成部分停火，這將意味着中東衝突出現有限降溫。

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