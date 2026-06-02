凱基人壽股票實現獲利近200億元 明年配股展望樂觀

凱基金控今（2）日召開2026年第1季線上法人說明會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）受惠於資本市場表現亮眼，2026年第1季稅後淨利117億元、EPS0.69元；凱基金指出，子公司凱基人壽截至4月已實現近200億元資本利得，金控獲利若加計FVOCI股票處分利益，第1季調整後獲利達262億元，換算每股獲利1.55元，創歷年同期新高。前4月累計自結稅後淨利175.9億元，加計FVOCI股票處分利益後的調整後累積獲利374.6億元，帶動金控淨值較去年底增加800億元以上，普通股每股淨值達23元以上。

凱基金今（2）日召開2026年第1季法人說明會，凱基金強調，FVOCI股票處分損益雖然不計入當期損益，但會直接反映在保留盈餘，此部分屬可供分配盈餘基礎。截至4月以來，子公司凱基人壽已適時實現近200億元資本利得，擴大可供分配盈餘基礎。

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各子公司表現部分，凱基人壽2026年第一季稅後淨利48億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後稅後淨利已達190.3億元。凱基人壽2026年第1季初年度保費（FYP）252億元、年增28 %，其中投資型保單較去年同期成長210%，美元保單佔分期繳比重則提升到59%。第1季保險合約之合約服務邊際（CSM）釋出37億元到損益，單季新契約CSM增加82億元，截至3月底，CSM餘額為2,409億元。

凱基銀行2026年第1季稅後淨利21億元、年增23%，股東權益報酬率（ROE）10.6%；其中，財富管理手續費收入年增23%，新戶年增69%，凱基銀行2026年第1季全行活存比達44.4%，有助於後續利差表現。

凱基證券今年以來投資市場交易熱絡，單季稅後淨利59.1億元、年增2.2倍；截至2026年3月底，財富管理業務規模也增至3,660億元、年增20%，相關營收年增逾3成。

凱基投信在股票型ETF及多資產ETF的布局發酵，2月推出以「不配息」為特點的凱基台灣TOP 50（009816）受到市場熱烈迴響，產品研發能力受到市場肯定。整體發行受益權單位數及基金規模分別季增72%、30%，遠優於整體ETF同業表現，截至3月底受益人數突破95萬人次。

中華開發資本2026年第1季稅後淨利1.9億元，資產管理業務規模為622億元，2026年下半年將陸續募集多檔新基金，包括叁號大健康基金、與Porsche Ventures合作之CDIB A-IM Fund及台灣創新科技母基金等，合計募集金額超過100億元。

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