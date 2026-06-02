金管會強化管理 壽險投資外國公債必須信評BBB-等級以上

金管會將修正相關辦法，未來壽險公司投資外國政府公債，必須信評在「BBB-等級以上」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（2日）表示，將修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，未來壽險公司即使投資外國政府公債，必須信評在「BBB-等級以上」才能投資；根據統計，目前所有保險業持有的外國公債大約有2.88兆元，其中，BBB-評等以下的債券部位大約3744億元。

日前，立委抨擊，政府不該讓壽險業投資海外「非投資等級債」（俗稱垃圾債），因為這些國家是美國總統川普口中的毒梟國家，可以說是「視風險為無物」，風險太高。對此，保險局副局長蔡火炎表示，未來壽險業只能投資中央政府公債、只能投資評等BBB-等級以上債券，占比13%，約3744億元部位將受影響。

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為落實保險業風險管理及促進資本強化，金管會今日宣布研議完成「保險業辦理國外投資管理辦法」部分條文修正草案，透過制度調整，兼顧強化資本與產業發展需求。

本次修正聚焦三大方向，第一、順利推動制度銜接以利業者資產負債管理。考量TIS與過往在風險衡量及資本計算方式上有所不同，鑑於此等衡量或計算方式之變動對公司本質未有影響，為利業者資產負債管理，爰修正投資時應符合之條件，即業者檢具在實施TIS前符合相關投資條件，僅因資本計算方式不同致不符現行投資條件之證明文件，經主管機關同意者，可以維持現行投資項目，以利資產負債管理。

第二、就國外籌資事業採差異化管理。針對保險業投資設立、以發行資本性質債券為主要目的之國外事業，考量其性質主要在於強化財務結構，與一般國外保險相關事業投資目的不同，因此，採取差異化監理方式，以鼓勵保險業適時籌資強化營運體質。（修正條文第十三條之一）

第三、強化國外公債投資之風險控管機制。就投資外國中央政府發行之公債及國庫券，明確信用評等及相關管理規範，引導資金配置兼顧安全性與流動性，提升整體資產品質。

金管會強調，本次修法係在「落實風險管理及促進資本強化」之前提下，透過制度優化提升保險業資金運用彈性，有助業者穩健經營並支應長期資金需求。

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