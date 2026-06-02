股市和半導體敗給台韓 外媒：印度幾十年前就已輸了競賽

台灣和南韓在全球股市排名中超越印度，這主要得益於人工智慧驅動的半導體股票的強勁上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣和南韓在全球股市排名中超越印度，這主要得益於人工智慧（AI）驅動的半導體股票的強勁上漲。印媒Economic Times報導，印度在這場半導體競賽中，幾十年前就已經輸了。

報導指出，受人工智慧驅動的半導體產業蓬勃發展的推動，台灣和南韓在全球股市中已超越印度，它們的成功源自於數十年來國家戰略投資和產業政策，造就三星、SK海力士和台積電等市場領導者。儘管印度近年來做出努力，但由於在晶片製造領域錯失歷史機遇，追趕之路依然漫長。

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南韓綜合股價指數（KOSPI）已超越印度，成為全球第六大股市，主要歸功於三星和SK海力士這兩隻股票的優異表現。而台灣上週則位居第五，這主要得益於台積電（TSMC）的強勁成長。南韓超越印度成為全球第六大股市。

儘管印度是成長最快的主要經濟體之一，但由於數十年來錯失半導體製造業的良機，它在全球股市上漲行情中一直處於邊緣地位。南韓和台灣的崛起表明，戰略性的政府支持投資和長期產業政策如何轉化為股市的超額收益。同時，印度終於開始加快其晶片產業的步伐，但仍落後於其東亞同行長達十年之久。

台灣股市的崛起與半導體產業息息相關，尤其是台積電，其在台灣證券交易所指數中的權重高達42%。彭博稱，台積電股價今年已飆漲49%，反映其在人工智慧應用晶片代工領域的無可匹敵的地位。

台灣政府也透過放寬權重股的投資限制，促進市場資金流入，進一步提升台積電的估值。在這兩方面，政府的遠見卓識、數十年來對產業的專注以及全球投資者對領先晶片公司的投資管道，共同造就了股市成長的良性循環。

南韓超越印度的步伐幾乎完全由其兩大記憶體晶片生產商三星電子和SK海力士推動。南韓綜合股價指數（KOSPI）今年已上漲超過100%，使韓國總市值達到5兆美元，超過了印度的4.8兆美元。三星和SK海力士近期市值都突破兆美元大關，直接受惠於人工智慧記憶體晶片需求的激增。分析師指出，儘管南韓的經濟總量仍不如印度，但南韓市場的爆炸性成長表明，集中投資於高需求科技硬體能為投資者帶來巨額回報。

印度的半導體發展歷程可謂錯失良機，許多曾經對在印度建立晶片製造基地表現出濃厚興趣的全球領導者最終都未能如願。從1960年代到21世紀初，印度屢次未能將仙童半導體、德州儀器和英特爾等公司的戰略意圖轉化為實際的生產工廠。

矽谷先驅快捷半導體（ Fairchild Semiconductor）在1960年代末期曾與印度接洽，希望建立半導體工廠。然而，由於對外國資本的謹慎態度以及社會主義經濟政策的限制，印度拒絕這項提議。快捷半導體最終選擇了馬來西亞，為東南亞晶片製造業的崛起奠定基礎。1990年代初，德州儀器曾提出共同投資在印度興建一座半導體工廠。該計劃要求印度政府承擔一半的專案資金。但由於政府的猶豫不決和缺乏緊迫感，德州儀器最終放棄了這項提議。

印度本土的半導體綜合有限公司（SCL）於1980年代在昌迪加爾成立，曾被視為邁向晶片製造的墊腳石。摩托羅拉、意法半導體和松下等全球巨頭都曾表示有興趣合作。然而，合資企業組建的持續延誤以及缺乏生態系統支援最終導致這些公司放棄了投資。 1989年的一場大火燒毀了SCL工廠，之後試圖以現代技術重建的努力也以失敗告終。

英特爾聯合創始人羅伯特·諾伊斯於1969年訪問印度，但由於當時的政策限制而失望而歸。幾十年後，在21世紀初，英特爾再次考慮在印度投資建廠，但由於政府的拖延，最終投資流向了中國和越南。

過去五十年間，印度曾多次有機會成為重要的半導體製造中心，並吸引許多全球巨頭的濃厚興趣。然而，政策猶豫不決、官僚主義拖延以及缺乏策略方向等問題反覆出現，導致每一次機會都白白溜走。

儘管近期Vikram晶片的發布標誌著一項重大進展，但這卻是在數十年代價高昂的不作為之後取得的，而正是這些不作為使得台灣、南韓、中國和馬來西亞等其他國家得以迅速發展。這種歷史慣性導致印度在半導體製造領域缺乏上市領導企業。

與南韓和台灣不同，印度股市缺乏直接受益於人工智慧熱潮的明星公司。因此，儘管GDP成長強勁，外國投資者大多將目光轉向了擁有純粹晶片領域領導者的市場。

印度進入晶片製造業的落後不僅體現在南韓和台灣股市超越印度股市，也體現在印度的戰略依賴性。半導體幾乎是所有現代技術的基礎，從智慧型手機和汽車到國防系統和衛星，沒有例外。新冠疫情暴露了全球經濟對晶片短缺的脆弱性，影響了從汽車製造到武器供應的各個層面。人工智慧革命加劇了這種趨勢，高性能晶片已成為人工智慧基礎設施的支柱。

美國、中國和歐盟成員國等國家現在都將半導體視為關鍵戰略資產。 印度進入晶片製造業的延遲使其依賴外國供應商，限制了其技術和戰略自主性。目前，印度大力發展國內產能不僅是經濟優先事項，也是地緣政治優先事項。如果成功實施，印度可以降低對外國的依賴，融入全球供應鏈，並有可能在未來十年內培育出自己的半導體產業龍頭企業。

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