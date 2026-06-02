海昌生技預計6月下旬上櫃 未來十年產品線已準備完成

海昌生技預計6月下旬掛牌上櫃。圖左為海昌生技董事長蔡國田、右為總經理何信裕。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕膠原蛋白醫療器材廠海昌生技（7814）預計6月底掛牌上櫃，承銷價暫定35元，海昌生技董事長蔡國田表示，公司的產品線已經布局未來十年的發展，將把台灣畜牧業帶向國際、打世界盃。

海昌生技深耕膠原蛋白醫療器材領域多年，核心產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場，其中牙科佔營收比重超過5成、外科則佔4成。

請繼續往下閱讀...

海昌生技日前透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，積極建構醫療等級動物來源原料供應鏈。海昌總經理何信裕表示，現在膠原蛋白市場，是誰掌握原料、誰就是王，由於台灣為「豬病非疫國」，海昌此布局有助於確保關鍵原料的穩定供應與品質控管，更具備發展為國際醫療級原料供應商的潛力。未來若順利取得國際認證，將有機會向全球醫療器材大廠供應標準化原料，跟紐澳等競爭對手一拚高下。

海昌首季出現虧損，主要是積極投入兩項新產品，研發費用增加，其中「可降解輸尿管支架」已取得台灣發明專利，並同步推進國際專利布局，後續若順利取得各國許可證，將具備切入全球泌尿醫材市場的機會。

海昌首季受惠旗下膠原蛋白基質（粉狀）成長動能強，推升單季營收年增超過6成。法人預估，由於多項新產品逐步推進，海昌今年營收有機會維持首季的成長動能，不過因為研發費用較高，加上新廠產能利用率約4-5成，需提列折舊費用，今年將力拼損益兩平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法