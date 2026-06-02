5大致富職業曝光！冠軍不是醫師、機師 第3名讓人超意外

知名理財專家揭密五大致富職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕你是否希望累積財富，甚至成為千萬富翁？如果是這樣，選擇正確的職業道路，將大幅提高你實現財務目標的機會。近日，美國知名理財專家Dave Ramsey及其團隊公布了一項研究，列出最容易讓人成為千萬富翁的5大職業領域。根據他們的調查，以下職業最有可能幫助人們累積可觀財富。

第1名：工程師。根據Dave Ramsey的研究，工程師是最容易成為千萬富翁的職業。Hamilton Project的一份報告指出，包括土木工程師、機械工程師、化學工程師以及航太工程師在內的各類工程人才，一生累積收入中位數約為200萬美元（約新台幣6274萬元）。

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此外，工程師薪資通常每年成長3%至5%。穩定且持續增加的收入，使工程師具備極佳的長期財富累積基礎。因此，大量工程師最終成為富裕人士並不令人意外。雖然不同工程領域的薪資有所差異，但整體而言都是高收入職業。

第2名：會計師。在同一份調查中，會計師排名第二。原因其實不難理解。根據UWorld Accounting估算，取得CPA（美國註冊會計師）資格的人，在45年職涯中的總收入可超過320萬美元（約新台幣1億元）。

此外，有四分之三的千萬富翁會計師表示，自己財富累積成功的關鍵，在於長期且持續地進行投資。穩定的職業收入加上長期投資，最終形成強大的財富增長引擎。

由於會計師每天與數字打交道，因此往往也更重視自身財務狀況。美國勞工統計局指出，會計師年薪中位數約8萬1680美元（約新台幣256萬元）。而業界前10%的從業人員，年薪中位數則可達14萬1420美元（約新台幣444萬元）。

第3名：教師。這可能是榜單中最令人意外的一項。大多數人普遍認為教師薪資偏低。然而，從淨資產表現來看，現實情況可能與一般人的想像有所不同。根據美國勞工統計局資料，教師的薪資中位數約為6萬4580美元（約新台幣203萬元）。而收入最高的前10%，年薪則可達10萬4670美元（約新台幣328萬元）以上。

至於幼教等學齡前教育工作者，中位數收入則約為6萬1960美元（約新台幣194萬元）。雖然收入不算特別突出，但教師顯然在儲蓄與投資方面表現優異。事實上，在一項針對1萬名千萬富翁的調查中，教師排名第三，是最容易培養出百萬富翁的職業之一。

儘管教師平均年薪僅約6萬美元（約新台幣188萬元），但透過紀律嚴明的長期投資習慣，以及量入為出的生活方式，他們讓複利效應持續發揮作用。久而久之，即使收入普通，也能逐步累積出百萬美元以上的資產。

第4名：商業領域。對於希望成為千萬富翁的人來說，商業領域同樣是一條理想道路。根據美國勞工統計局資料，商業與金融相關職業的薪資中位數為8萬920美元（約新台幣254萬元）。而許多職位的收入甚至更高，例如財務分析師：10萬1910美元（約新台幣320萬元）、管理顧問分析師10萬1190美元（約新台幣317萬元）。

此外，根據PayScale的分析，美國頂尖商學院MBA畢業生，在35年的職涯中預計可累積570萬美元（約新台幣1.8億元）收入。若畢業於菁英商學院，職涯總收入甚至可能超過800萬美元（約新台幣2.5億元）。而這些數字還未計入股票獎勵及其他非現金報酬。

第5名：律師。長久以來，律師一直被認為是高收入、高財富累積能力的職業之一。根據美國勞工統計局資料，律師的薪資中位數為15萬1160美元（約新台幣474萬元）。而收入最高的前10%律師，年薪更超過23萬9200美元（約新台幣750萬元）。

法律人才招募機構BCG Attorney Search指出，即使是畢業於收入表現最普通法學院的學生，其職涯一生的預估淨收入仍可達約330萬美元（約新台幣1.04億元）。若畢業於頂尖法學院，這個數字甚至可能提升至1250萬美元（約新台幣3.9億元）。

此外，美國勞工統計局的數據並未包含自行開業的律師。許多創立個人事務所的律師，收入往往遠高於上述平均水準。

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