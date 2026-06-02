佳世達AI基礎設施全面到位 陳其宏：今年起進入成長起飛階段

佳世達董事長陳其宏揭示集團AI基礎設施佈局全面到位，正式進入起飛階段。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕明基佳世達（2352）集團深耕AI布局逾十年，董事長陳其宏表示，集團在AI基礎設施（AI Infrastructure）領域已全面到位，產品線涵蓋AI伺服器（AI Server）、1.6T交換器（Switch）、高速網通設備、散熱系統及資料中心相關解決方案，且部分產品已成功取得訂單，預計今年起陸續出貨，正式邁入成長起飛階段。

明基佳世達集團今年精選14家關係企業共同參與COMPUTEX，以「AI IN ACTION」為主題，聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖，展現集團完整AI布局成果。

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陳其宏表示，當前最受矚目的AI發展，離不開伺服器、網通、散熱與電源等關鍵技術，而佳世達在AI基礎設施領域已建立完整布局。其中，在散熱方面，集團旗下其陽負責資料中心相關設備業務，除近年積極投入液冷及散熱解決方案外，原本即深耕網路安全設備市場，產品廣泛應用於資料中心環境，具備深厚技術實力與客戶基礎。

陳其宏指出，現階段全球各國積極建置資料中心，無論是雲端運算、AI模型訓練或推論需求，都帶動資料中心建設熱潮。集團歷經兩年多準備，已完成AI Infrastructure產品布局，正式進入市場驗證與出貨階段。

其中，1.6T Switch為全球最先進網通技術之一，近期有國際客戶前往工廠進行驗廠與產品驗證，若進展順利，預計其陽今年第四季可望開始出貨，並逐步反映在營收表現上。

陳其宏並表示，現階段不會與大型ODM廠正面競爭大規模標準化訂單，而是鎖定「少量多樣」的高附加價值市場，這也是新進業者切入AI Server產業的重要機會。隨著未來出貨規模逐步擴大、經濟規模形成後，也有機會進一步拓展至更大型市場。

陳其宏也透露，因應客戶需求，集團已提前布局美國生產基地。旗下明泰日前已公告成立美國子公司，未來若客戶要求在地生產，可望快速啟動美國製造計畫。目前相關團隊已籌備超過兩年，包括人才招募、產能建置及供應鏈規劃皆已就緒。

除了AI基礎設施外，佳世達今年展覽亦聚焦其他三大AI應用領域。在AI視覺與顯示方面，佳世達打造足球主題沉浸式互動展區，結合投影、顯示及AI生成內容技術，讓參觀者親身體驗AI如何創造嶄新的視覺互動模式。無論是賽事情境、美景呈現或知識內容，都能透過AI即時生成與展示，展現AI對生活與娛樂的深遠影響。

在AI解決方案與智慧製造領域，陳其宏表示，智慧製造一直是佳世達的重要優勢。他認為未來工廠仍需要人力，但將有更多機器人成為人類最佳助手。佳世達位於桃園的智慧工廠目前已發展至第三代階段，持續朝向更高效率與智慧化邁進。

至於智慧醫療與創新服務領域，陳其宏指出，目前佳世達智慧醫療相關事業年營收已突破300億元，且持續保持快速成長。旗下明基醫院更成功於香港上市，成為台灣首家上市醫院，為集團醫療事業發展寫下重要里程碑。

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