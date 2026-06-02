統一發票累積307張千萬大獎未領 這4張還可以兌領

財政部表示，1-2月期千萬發票還有4張未領，領獎期限至7月6日止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年起統一發票每期開出1000萬元特別獎中獎號碼1組，截至2026年1-2月期，累計91期開出可兌領特別獎的中獎發票共1264張，已兌領957張，有307張未領，其中4張仍可兌領，領獎期限至7月6日止，包括新北市土城區金城路3段54號麥當勞加購塑膠袋2元等。

根據財政部統計，截至目前為止，1-2月期統一發票1000萬元特別獎還有4張未領，包括台北市中正區中山南路7號統一超商購買物品39元、台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費1579元、新北市土城區金城路3段54號麥當勞加購塑膠袋2元、桃園市龜山區興華二街23號旁永豐停車場停車費80元。

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賦稅署說明，3-4月期統一發票1000萬元特別獎中獎發票有20張，領獎期間為6月6日至9月7日，連同1-2月期仍在領獎期限內尚未兌領的4張特別獎中獎發票，合計有24個特別獎等待領取。中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

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