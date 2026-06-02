鑫聯大記憶體庫存充足 看好後市穩健趨漲

鑫聯大持續擴大商用市場布局，未來將增加更多商用與企業級產品代理線。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鑫聯大控股（3709）今天在法說會表示，記憶體產品後市仍將維持「穩健趨漲」格局，主要原因在於AI需求強勁，原廠將大量產能轉往高頻寬記憶體（HBM），使一般消費型存儲產品供給缺口持續存在。公司目前庫存相對充足，後續也將持續向原廠爭取更多貨源與新品牌代理機會。

中央處理器（CPU）市場方面，鑫聯大觀察，隨著AI發展由模型訓練進一步走向推理應用，伺服器CPU的重要性持續提升，加上AI本地部署增加，也帶動高核心數CPU需求升溫。除了伺服器CPU，消費端CPU也因部分產能轉往伺服器領域，供給逐漸吃緊，公司預期後續價格走勢偏多，對既有庫存部位有利。

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管理層同步指出，鑫聯大也持續擴大商用市場布局，未來將增加更多商用與企業級產品代理線，並由過去以單品零組件銷售為主，逐步朝AI解決方案方向延伸，鎖定資料中心建置、企業AI應用等商機；同時，今年預計在台灣推出超微（AMD）體系的瀚鎧品牌電腦，後續再延伸至AI工作站與伺服器產品。

從控股平台角度來看，鑫聯大看好未來仍將延續既有成長模式，將持續尋找具成長、轉型或接班需求的優質企業，透過集團資源整合與公司治理機制，推動下一階段獲利與市值成長。

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