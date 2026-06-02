孵育下個獨角獸 卓榮泰：中小微企業轉型升級條例9月送立院

行政院長卓榮泰出席InnoVEX2026開幕典禮。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕新創盛會InnoVEX今（2）日下午開幕，行政院長卓榮表示，台灣已成為全球科技產業焦點，除了持續鞏固半導體與硬體製造優勢，更要補強軟體設計與創新應用能力。他也勉勵新創團隊，未來能從InnoVEX一路成長、跨入COMPUTEX主展區。為協助新創及中小微企業發展，行政院預計於9月立法院新會期提出《中小微企業轉型升級條例》草案，透過資金與政策支持，發掘並培養下一個「獨角獸」企業。

今年InnoVEX吸引來自23個國家、約500家新創企業參展，規模較去年成長11%。展區集結捷克、法國、韓國、泰國、澳洲、日本、加拿大、以色列及義大利等9國國家館，並有NVIDIA Inception Program、Garage+、StarFab、Interlink等國際育成與加速器參與，展現全球新創生態系持續擴大與跨國合作趨勢。

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卓榮泰指出，今年COMPUTEX匯聚NVIDIA、AMD、Intel等國際科技巨頭，再次凸顯台灣在全球科技供應鏈的重要地位。台灣不僅擁有台積電、聯發科、鴻海等世界級企業，也與美光、艾司摩爾等國際大廠在先進記憶體與半導體設備領域深度合作。而COMPUTEX與InnoVEX展出內容，包括AI機器人、半導體智慧應用、次世代通訊等主題高度重疊，正代表新創創新能量與成熟產業實力具備高度整合空間。

卓榮泰表示，政府推動「AI新十大建設」，目標是結合既有硬體優勢，建立自主軟體能力，並將AI應用導入百工百業，打造全民智慧生活圈。計畫內容包括發展量子科技、光子技術及AI機器人等前瞻領域，建置台灣自主的AI算力中心與「主權AI」，並規劃培育50萬名AI人才、引導1000億元資金投入相關產業，帶動各縣市均衡發展，持續維持台灣在全球科技產業的競爭優勢。

卓榮泰指出，台灣可以在未來創造比現在更好的經濟成長率，創造比現在更好的個人GDP，也創造比現在更多的就業機會，目前國內的失業率已經降到3.3%，是26年來的新低。而台灣創業環境已被評為全球第二，為進一步強化支持力道，將擴大現行《中小企業發展條例》適用範圍，研擬《中小微企業轉型升級條例》，「我認為國會一定會用最快的速度，來協助國內的各種的廠商」。

他透露，政府未來8年將投入1000億元預算，支持中小微企業及新創產業轉型升級，相關條例草案預計於9月立法院新會期送審，讓更多新創企業從InnoVEX起步，成長為下一個獨角獸企業，進一步帶動經濟成長、提高國民所得與創造更多就業機會。

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