群創養肥開殺！外資瘋砍逾20萬張，爆巨量震盪逾9%。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（2日）在記憶體、台積電挑大梁下，指數一度上漲578點，然在高價股、矽智財等熱門股翻車，指數急殺跌468點，上下震盪1046點，所幸在台積電收2380元，指數收盤45557點再創新猷，雖外資續買超102.82億元，卻對電子與金融大提款，其中又以群創最慘，一出手就爆砍逾20萬張，股價一度翻黑，回測53.6元，所幸在投信進場救援，終場股價力守紅盤，收56.2元，小漲0.18%，上下震盪9.26%，成交量爆出116.31萬張巨量。

外資週二賣超前10大個股，依序為群創（3481）20萬8585張、凱基金（2883）6萬2749張、台新新光金（2887）5萬1522張、華南金（2880）4萬7652張、台玻（1802）4萬7089張、長榮航（2618）3萬8331張、中鋼（2002）2萬7915張、廣達（2382）1萬4582張、英業達（2356）1萬3233張、華通（2313）1萬1984張。

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