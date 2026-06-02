「育嬰留停以日請」首季雇主獎勵已入帳 5月男性申辦比重首超女性

勞動部最新統計，「以日育嬰留停」已有超過24000筆申請。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（2）日指出，自今年推動「以日申請」的彈性育嬰留職停薪新制後，申請人數快速增加，且5月單月「男性申請」的比重首度超越女性、達50.3%，「神隊友」爸爸暴增。勞動部為力挺企業友善育兒，提供雇主「每日補助1000元獎勵金」，首季有989家企業符合資格，其中236家已事先登錄金融帳戶的企業，補助款均已在5月27日入帳，勞動部提醒另外7成尚未登錄帳號的企業，盡快上網登錄以利撥款。

勞動部表示，為打造友善的育兒職場環境，今年允許勞工以更具彈性的「天數」來申請育嬰留停，根據最新5月份統計，累計申請人數已直逼1.2萬人、申請筆數更衝破2.4萬筆，而且男性申請比重大幅攀升，5月單月「男性申請」的比重首度超越女性、達50.3%，「神隊友」爸爸暴增；觀察整體累計，男性比重也提高至48.4%，與女性（51.6%）比例漸趨平衡，顯示雙親共同分擔育兒照顧已漸普及。

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為了力挺友善育兒企業，勞動部同步祭出「按以日申請日數，每日補助雇主1,000 元」獎勵金，採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。統計顯示，115年第1季符合獎勵資格的企業共有989家，其中236家已事先於勞保局官網線上登錄了金融帳戶，勞動部首季已發出200萬獎勵金，提醒另外753家事業單位，因「尚未登錄帳戶資料」，導致獎勵金暫時無法直接撥款，務必盡速上網登錄。

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