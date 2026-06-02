遠百迎接60週年啟動感恩活動 啟動6大成長引擎

遠東百貨推出「邁向60，感恩有您」系列活動，推出滿千送百的優惠活動。（遠東百貨提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕遠百（2903）即將於明年迎接60週年重要里程碑，今年正式啟動「邁向60，感恩有您」系列活動，除以全台回饋活動感謝消費者長期支持，更同步揭示未來營運方向。面對消費市場轉型與零售競爭新局，遠百將以「體驗升級、數位轉型、永續深化」為核心，透過六大成長引擎驅動營運成長，持續強化實體零售差異化優勢，打造兼具生活感、體驗感與永續價值的新零售場景。

遠百表示，「邁向60，感恩有您」自即日起至6月28日登場，今年檔期目標業績上看30億元，挑戰年成長5％的目標，首波前17日攜手9大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，當日單筆刷滿3000元送300元十足券、國際精品指定櫃滿萬元送600元十足券等回饋，加上數位3C、APPLE商品分期加碼，結合與會員禮遇，帶動夏日換季與暑假前採購需求，全面搶攻年中消費商機。

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遠百指出，除持續強化會員經營與消費回饋外，也同步啟動品牌升級與營運轉型近年消費市場已由「商品導向」轉向「體驗導向」，消費者更加重視沉浸式場域、互動感與個人化服務。結合POS與CRM數據分析，透過遠百APP與數位平台精準串聯消費者需求，並藉由主題活動、生活提案與五感體驗，提升顧客停留時間與消費黏著度。

在中長期布局方面，遠百亦持續推進據點升級與零售版圖優化。其中，遠百寶慶已啟動原址重建，未來將打造融合時尚、文化與環保元素的新世代綠色百貨；遠東Garden City全區開幕後，亦持續帶動整體人流與營收成長。未來遠百將透過「持續展店、體驗升級、數位轉型、管理創新、發展網購與ESG深化」六大成長引擎，持續擴大營運動能。

遠百指出，近年積極深化ESG治理與低碳轉型，持續將永續概念融入日常消費體驗。迎接6月5日世界環境日，推動「BEAUTY Loop Bar 美力循環吧」空瓶回收計畫，自6月1日起於全台11店設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收1個指定品牌空瓶即可獲得HAPPY GO點數回饋，完成指定任務還可兌換品牌好禮，鼓勵消費者從日常生活實踐綠色循環。

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