貿聯-KY逐季成長 保守預估光通訊明年倍增爆發

貿聯-KY運算及運輸事業群資深副總經理林明村今天表示，在AI伺服器、高效能運算需求帶動下，今年營運維持逐季成長態勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）運算及運輸事業群資深副總經理林明村今天表示，在AI伺服器、高效能運算（HPC）需求帶動下，今年營運維持逐季成長態勢，下半年隨高毛利產品出貨增加，毛利率可望重返高檔水準。此外，公司佈局的光通訊產品保守預估明年貢獻可望倍增，迎爆發式成長。

林明村指出，第一季受到新舊產品轉換及新產能爬升影響，毛利率較前期承壓，不過第二季起營運已逐步回穩，隨著AI相關產品出貨增加，下半年表現可望優於上半年，全年維持逐季成長、優於去年的營運基調。

請繼續往下閱讀...

在光通訊布局方面，貿聯-KY進度略優於原先預期，目前應用於102.4T CPO交換器的內部連接線產品已完成送樣，預計下半年展開小量出貨。技術合作方面，公司與國內晶圓代工龍頭及日本光學連接器大廠共同開發相關產品，並透過集團併購的新富生光電補足矽光子及FAU（光纖陣列單元）等關鍵技術能力。

因應市場需求快速成長，貿聯-KY也同步啟動擴產計畫，將於台南及中國廠區新增光通訊產線，新產能預計下半年陸續開出，整體光纖產能將較目前增加數倍。林明村表示，目前光通訊訂單需求相當強勁，現有產能已趨近滿載，而新富生光電具備穩定玻璃棒供應來源與自製研磨設備優勢，有助提升未來競爭力。

不過他也指出，目前光纖方案成本仍約為銅線的3倍，加上製程良率仍待提升，因此實際放量速度仍須觀察客戶導入的導入進度，以目前來看，集團的光通訊業務自2027年起將進入快速成長期，保守預估明年相關營收貢獻有望倍數成長。

除了光通訊之外，AI電源相關產品同樣是貿聯-KY今年重要成長動能。目前大功率電源需求相當強勁，公司已切入輝達（NVIDIA）下一代Vera Rubin平台高功率電源線供應鏈，預計下半年開始零組件拉貨。同時，AI機櫃及伺服器內部液冷電源匯流排（Busbar）產品也已逐步進入量產階段，可望帶動電源相關業務持續成長，並進一步挹注獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法