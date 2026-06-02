亞馬遜Prime會員日6月23日開跑 主打食品與日用品搶攻買氣

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的大促銷「Prime會員日（Prime Day ）」將於本月23日至26日重磅登場。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的「Prime會員日（Prime Day）」將於6月23日至26日登場，活動連續第2年維持為期4天。面對通膨壓力與消費信心走弱，亞馬遜今年將促銷重點放在食品雜貨與家庭必需品，藉此吸引精打細算的消費者。

《CNBC》報導，Prime會員日自2015年推出以來，原本旨在打造類似年底購物旺季的年中大型促銷活動，同時也成為亞馬遜推廣Prime會員服務的重要手段，藉由集中促銷帶動整體電商銷售動能。

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今年活動延續去年安排維持4天。Prime業務副總裁加尼（Jamil Ghani）表示，公司之所以維持延長天數，是因為觀察到去年Prime會員在整個活動期間皆持續瀏覽並進行購買行為，因此決定保留相同模式。

然而，亞馬遜仍面臨疲弱的消費環境。根據密西根大學最新調查，美國消費者信心於5月跌至歷史低點，油價上漲及地緣政治緊張加劇市場不安情緒，高物價也持續壓縮家庭可支配所得，尤其對低收入族群影響更為明顯。

因應上述情況，加尼表示，今年Prime會員日促銷重點之一將聚焦食品雜貨與日常必需品，消費者可見生鮮蔬果、熱狗麵包與肉類等商品最低至1美元，部分個人護理用品如肥皂則有機會享有5折優惠。

報導也指出，近年來，消費者愈來愈傾向利用Prime會員日和其他折扣活動囤積生活必需品，而非購買非必要性商品。在經濟前景不明朗的背景下，垃圾袋、洗碗機清潔錠等日用品銷售表現突出，與Instant Pot多功能鍋及Echo智慧音箱等產品一同成為Prime會員日期間的重要熱銷品類。

加尼表示，亞馬遜理解目前全球經濟環境充滿不確定性，消費者都希望讓手中的每一分錢發揮最大價值，因此公司也將透過更多優惠協助消費者節省支出。

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