緯創爆量創天價！最大功臣是「這群人」 36萬股東荷包滿滿

緯創爆量創天價！最大功臣是三大法人，36萬股東荷包滿滿。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（2日）在記憶體、台積電挑大梁下，指數一度上漲578點，然在高價股、矽智財等熱門股翻車，指數急殺跌468點，上下震盪1046點，所幸在台積電收2380元，指數收盤45557點再創新猷，而外資則續買超102.82億元，銀彈撒向電子，其中又以擁有逾36萬股東的緯創最搶手，不僅外資狂買逾9萬張，投信與自營商也同步買進，在三大法人買超逾11萬張下，股價連拉3根漲停，股價來到191元天價，成交量爆出28.21萬張大量。

外資週二買超前10大個股，依序為緯創（3231）9萬1902張、聯電（2303）6萬3633張、宏碁（2353）5萬1535張、友達（2409）4萬7814張、旺宏（2337）2萬7576張、鴻海（2317）2萬5502張、永豐金（2890）2萬3190張、陽明（2609）1萬9358張、台化（1326）1萬9072張、南亞科（2408）1萬8321張。

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