LTN經濟通》致命病毒捲土重來 無疫苗引全球警戒

民主剛果的醫護人員正在運送一名伊波拉病毒感染者的遺體。（歐新社）

伊波拉病毒此次為罕見病毒引發

〔財經頻道／綜合報導〕當全球多數國家逐漸將注意力從新冠疫情轉向經濟復甦與地緣政治議題之際，今年5月中，非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。為史上第三大的伊波拉疫情。

《路透》報導，民主剛果衛生部長Samuel-Roger Kamba在5月15日首度證實爆發新一波伊波拉疫情後，到16日已至少80人死亡、246例疑似病例；鄰國烏干達15日也出現一起伊波拉確診病例，為自剛果境外移入，該名患者14日過世。

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這是民主剛果自1976年以來，第17波伊波拉疫情，檢驗結果確認，這波疫情由罕見的「本迪布焦型」（Bundibugyo）病毒引起。剛果病毒學家Jean-Jacques Muyembe表示，民主剛果過去16次伊波拉疫情中，15次均為薩伊型（Zaire）病毒株引起。

民主剛果衛生部表示，疑似首例患者是一名護士，她在布尼亞福音醫療中心（Evangelical Medical Centre）工作，出現發燒、出血、嘔吐及嚴重虛弱等症狀後死亡。

《BBC》指出，過去只曾在2007年和2012年引發過2次疫情，當時感染者中的死亡率約為30%。與其他伊波拉病毒種類不同，目前並沒有獲批准的疫苗或治療藥物，僅有一些仍在實驗階段的療法。治療依賴於「優化的支持性療法」，包括處理疼痛、其他感染，以及補充水分和營養，及早治療可提高存活機會。

電子顯微鏡下的伊波拉病毒。（美聯社檔案照）

本迪布焦伊波拉病毒致死率約50%

據我國衛福部疾管署資料，伊波拉病毒是線狀病毒科（Filoviridae）的成員。伊波拉病毒屬（Genus Ebolavirus）目前有5種病毒，包括Bundibugyo、Zaire、Sudan、Reston與TaïForest，其抗原與生物特性會有所區隔。

其中Bundibugyo、Zaire和Sudan伊波拉病毒皆曾在非洲地區造成數起大規模疫情發生。2014年造成西非大規模疫情的病毒株即為Zaire病毒；Reston伊波拉病毒曾在菲律賓與中國被發現，可造成人類以外靈長類的致死出血性疾病，雖曾有零星的人類感染個案，但臨床上皆無症狀。

最常引發疫情的「薩伊伊波拉病毒」（Zaire），致死率高達50%-90%，「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan）致死率約41%-65%，「本迪布焦伊波拉病毒」（Bundibugyo）過去的致死率則大約是30%-50%之間，雖致死率非最高，但卻格外受到重視。

最大的問題在於，本迪布焦型病毒是一種研究相對不足的病毒，近年來獲准使用的伊波拉疫苗，例如針對薩伊病毒株開發的疫苗，主要是以薩伊伊波拉病毒為目標設計，現有疫苗與治療藥物保護效果有限。

再加上疫情發生於民主剛果人口流動頻繁地區，集中在伊圖里省的布尼亞（Bunia）、蒙格瓦盧（Mongwalu）以及魯安帕拉（Rwampara），這些地區具有數個高風險特徵，像是採礦活動活躍、商業往來頻繁、大量勞工流動，以及接近烏干達與南蘇丹邊境，人口移動越頻繁，病毒跨區域甚至跨國傳播的風險就越高。

另外，這次疫情主要集中於伊圖里省，該地區正陷入武裝衝突，是目前最令人擔憂的因素之一。當地醫療設施遭破壞；醫護人員不足；部分地區無法安全進入；民眾因戰亂大量流離失所等問題，都將影響疫情控制的成效。

5月中，民主剛果東部伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。（歐新社）

巴西與義大利相繼通報疑似病例

截至6月2日，民主剛果共通報超過1100例疑似病例，累計282人確診，其中42人死亡；烏干達則有9例確診病例，其中1人死亡病例。然而，在民主剛果與烏干達的疫情持續擴大之際，巴西與義大利相繼通報疑似病例，引發外界關注病毒是否向非洲以外地區擴散。

5月31日《BBC》報導，巴西衛生部門正在監測該國2大城市聖保羅和里約熱內盧的2名疑似伊波拉病毒感染患者。聖保羅州政府表示，一名自民主剛果返國的37歲男子出現了發燒等症狀，目前已被收治隔離，其腦膜炎檢測結果呈陽性，病情較為嚴重。里約熱內盧另一名曾赴烏干達的比利時籍男子則被驗出感染瘧疾。如果證實，這將是自疫情在民主剛果爆發以來，非洲以外出現的首批感染病例。

在巴西之前，義大利也曾出現疑似感染伊波拉的通報案例。義大利方面，當地媒體《IlSole 24 Ore》報導，薩丁尼亞島（Sardinia）首府卡利亞里（Cagliari）1名從民主剛果返國後出現症狀的患者正住院治療，當局已啟動疑似病例防疫程序。

《法新社》報導，世界衛生組織（WHO）已將民主剛果的伊波拉疫情風險等級，提高到「非常高」。另外，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人Jean Kaseya指出「我們有10個國家面臨伊波拉疫情風險」，點名安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞及尚比亞。

「本迪布焦型」（Bundibugyo）伊波拉病毒目前沒有獲批准的疫苗或治療藥物。（法新社）

莫德納正開發疫苗

目前，國際衛生組織已著手展開協調與應變行動。6月1日《路透》報導，全球衛生組織「流行病防範創新聯盟」（CEPI）將向莫德納及另外2個研究團體提供約6000萬美元資金，以加速開發針對「本迪布焦型伊波拉病毒」的疫苗

CEPI執行長海契特（Richard Hatchett）表示，對抗該病毒株的疫苗，有望於數個月內完成臨床試驗相關準備，並指出疫苗有望在「不久的將來」問世，應有助於啟動相關討論，包括由誰採購疫苗，以及為後續的全面接種計劃提供資金。

不過他也提醒，疫苗研發本身具有高度不確定性，而剛果東部持續惡化的安全局勢，將使臨床試驗的執行更加複雜。

海契特表示，即使疫苗成功研發完成，接下來最大的問題仍是如何讓真正需要的人取得疫苗。他指出，在2018年至2020年剛果東部薩伊伊波拉疫情期間，總共使用約30萬劑Ervebo疫苗，才成功控制疫情。因此，未來本迪布焦伊波拉疫苗若成功問世，仍需建立生產能力、採購資金、冷鏈運輸系統、接種計畫以及國際協調機制。

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