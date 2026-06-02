違法向中國華為賣硬碟遭集體訴訟 希捷砸54.5億與投資人和解

硬碟大廠希捷（Seagate）因違反美國出口管制規定，向中國華為出售總值逾11億美元（新台幣342.6億元）的硬碟，在2023年遭股東集體提告，近日雙方達成1.75億美元（新台幣54.5億元）的和解協議，但仍有待法官核准。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）因違反美國出口管制規定，隱匿向中國華為出售總值逾11億美元（新台幣342.6億元）的硬碟，不僅向美國商務部繳納罰款，還在2023年遭股東集體提告，近日雙方達成1.75億美元（新台幣54.5億元）的和解協議，但仍有待法官核准。

本案原告包括美國阿肯色州、密西西比州，以及德國與盧森堡等國的退休基金等機構投資人，他們指控希捷執行長莫斯利（Dave Mosley）和財務長羅曼諾（Gianluca Romano）等高層，涉嫌隱匿向華為銷售金額逾11億美元的740多萬顆硬碟，導致公司的獲利與股價遭不當膨脹。

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希捷5月29日向舊金山聯邦法院遞交和解文件，雖然該公司否認有任何不當行為，但同意支付1.75億美元和解金，以終止這起集體訴訟。

由於希捷違反美國出口管制法，已在2023年4月遭美國商務部開罰3億美元（新台幣93.4億元）罰款，成為美國商務部有史以來金額最高的一筆行政罰單。

和解文件的內容顯示，希捷將支付1.05億美元（新台幣32.7億元）現金，其餘7000萬美元（新台幣21.8億元）交由保險理賠。

美國商務部是在2019年以國家安全為由，將華為列入「實體名單」，禁止美企在未獲許可的情況下，向華為提供源自美國的技術；2020年該部擴大對華為的出口限制，禁止美企向華為出售以源自美國的技術或軟體在海外生產的產品。

在美國商務部對華為的擴大出口禁令於2020年8月生效後，另2家硬碟製造商威騰電子（Western Digital）和東芝隨即停止對華為供貨。

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