白委轟採購無人機「假需求」 經部反擊：減少人員執行危險性所需

立院民眾黨團今日上午召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會，黨團正副總召陳清龍（中）、王安祥（右），以及立委洪毓祥（左）出席。（記者劉信德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕民眾黨黨團今（2）日召開「假需求、真撒錢 無人機慘淪預算提款機」記者會。經濟部今日回應，國營事業（油電糖水）巡檢地點幅員廣大，部分是高溫、高壓或粉塵環境，若可將無人機納入巡檢設備，可相當程度減少同仁工作壓力與執勤危險性，另，經濟部秉持嚴謹態度撰寫計畫，並無所謂「1頁400億」的情事，且採購程序依據政府採購法規定，不可能違法編列預算或浮報採購。

經濟部說明，經濟部國營事業（油糖水電）擔負維持政府基礎建設運轉的重要任務，地點分散、幅員廣大，橫跨深山、低窪及水庫，若有無人機可協助巡檢，將可相當程度減少國營事業同仁的工作壓力，而國營事業部分工作環境是高溫、高壓或具有粉塵，若可將無人機納入國營事業的設備，可減少同仁執勤的危險性。

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經濟部表示，經濟部自今年5月14日收到民眾黨團索取「無人載具產業發展統籌型計畫」後，已在5月21日提供長達141頁（不含封面底及目錄）的計畫書，立委若有詳閱資料，應可了解經濟部撰寫推動計畫十分嚴謹，絕無「一頁400億」的可能。

經濟部表示，無論是前瞻基礎建設計畫或是記者會上提及的諸多政府計畫，皆經政府既定程序，且接受各單位審查，計畫核定後，各相關部會依照預算法編列預算、按政府採購法等相關規定進行採購程序，「無違法編列預算或浮報採購之可能」。囿於預算書篇幅有限，無法將所有計畫資訊全數列出，若立委有索資，相信經濟部及各部會都將在法律許可範圍內提供委員問政參考。

經濟部也指出，自今年5月14日至6月1日共13個工作日，民眾黨黨團及該黨立委洪毓祥索資達12次，其中需彙整資料橫跨經濟部6個所屬單位及3個國營事業，經濟部同仁戮力從公、努力符合委員期許，然而部分資料需要處理時間，因而無法在委員辦公室指定的隔天繳交，也都有向委員辦公室報告、告知原因，並在完成後第一時間提供。

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