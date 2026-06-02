HBM將一路缺至2030！SK集團會長：這4種AI產業要素恐齊缺

SK集團會長崔泰源（右）。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕SK集團會長崔泰源指出，隨著人工智慧（AI）普及，包括高頻寬記憶體（HBM）等相關產品的供應短缺將持續至2030年，而且「AI產業的瓶頸不只在於繪圖處理器（GPU）或記憶體；電力、水、設備與土地，所有要素恐同時短缺」。

南韓朝鮮日報報導，崔泰源在台北國際電腦展（Computex）全球媒體圓桌會議上說，「我們仍維持之前的預期，亦即記憶體的短缺將持續至2030年」。他補充，「隨著AI資料中心、AI工廠以及AI個人電腦的普及，記憶體的需求將持續成長」。

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他也說明擴大產能計畫，表示「我們計畫5年內擴大晶圓總產能1倍；過程中將有許多挑戰，但我們將持續進行必要的投資」。

他強調，擴大供應仍須耗費許多時間。他說，「興建一座新廠須耗時至少3年，如果從一個全新據點開始，則須耗時至少5年，擴大記憶體生產絕非易事」。

關於輝達、台積電與SK海力士之間日益增強的合作，他說，「重要的是滿足客戶需求。我們與台積電的夥伴關係維持在前所未有的最高水準」。

對於SK海力士在輝達新一代AI平台Vera Rubin的供應鏈角色。他說，「我們希望持續保持主要供應商的地位，但最終仍由客戶決定」。

在被問及韓國企業應向台灣學習什麼時，他強調，「台灣非常好的把握住AI動能，韓國也應該更積極擁抱AI時代，並思考如何更快速反應」。

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