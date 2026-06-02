聯電爆量狂瀉！「它」瘋砍逾11萬張 77萬股東被扒一層皮

聯電爆量狂瀉兇手抓到了！投信瘋砍逾11萬張，77萬股東被扒一層皮。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（2日）在記憶體、台積電挑大梁下，指數一度上漲578點，然在高價股、矽智財等熱門股翻車，指數急殺跌468點，上下震盪1046點，所幸在台積電收2380元，指數收盤45557點再創新猷，而投信雖僅買超15.84億，卻對擁有逾77萬股東的聯電大開殺戒，不僅連9賣，今賣超更放大到逾11萬張，受此衝擊，股價開高走低，盤中一度觸及133.5元，所幸在外資力挺，跌勢收斂，終場跌3.08%，收141.5元，成交量放大到38.05萬張。

投信週二賣超前10大個股，依序為聯電（2303）11萬5047張、陽明（2609）3萬583張、仁寶（2324）1萬7296張、元大金（2885）1萬4616張、京元電子（2449）1萬2514張、國泰金（2882）1萬1473張、遠東新（1402）9986張、文曄（3036）8743張、力成（6239）6992張、大聯大（3702）6231張。

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