土方之亂緩解 4月全國開工戶數重回1.1萬戶

年初爆發土方之亂，導致第一季住宅開工數量大幅量縮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕 土方之亂緩解，4月住宅開工數量反彈、重回1.1萬戶。根據信義房屋彙整，今年第一季全國住宅開工數量約2.1萬戶、年減約37%，寫下近9年同期新低。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年預售整體銷售數量年減68%，再加上年初爆發土方之亂，導致第一季住宅開工數量大幅量縮。

尤其土方之亂剛發生時，的確發生工地清運停擺，整體開發卡關的現象，不過，後續狀況已經有所緩解，開工統計數量也隨之增加，像是4月住宅開工數量就回彈至1.1萬戶，不過，目前處理土方成本相較過去已經有明顯漲幅。

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房市景氣未明 建商求熱銷案順利交屋

若以區域來看，今年前4月住宅類開工數量最多的是桃園市、有8575戶，再來則是新北市、台中市與高雄市等三都，均超過4千戶，而台南市、台北市則各為2千多戶。

曾敬德表示，中大型建商多有經歷景氣循環的經驗，當房市景氣轉趨低迷時，自然會減量推案與放緩本來的推案腳步，同時將重心放在過去幾年景氣大好時熱銷預售案，先求交屋回收資金，後續等待景氣較為明朗後再進場推案。

部分建商則布局開發期程較長的都更案件，不用積壓太多資金在土地成本上，做為未來推案的庫存土地使用，不過這波景氣大起大落變化甚快，可能還是會有些小型開發商會面臨資金調度等壓力。

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