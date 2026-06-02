滙豐：台灣憑強勁半導體出口 有效抵銷能源衝擊影響

滙豐集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕滙豐集團環球研究首席亞洲經濟學家暨亞洲聯合主管范力民（Frederic Neumann）今表示指出，台灣憑藉強勁的半導體出口表現，有效抵銷了能源衝擊帶來的影響。

范力民認為，AI 產業將持續蓬勃發展。根據四大科技公司2026至2028年的資本支出計畫，台灣未來2到3年的出口動能可望維持強勁。針對美國關稅議題，他分析半導體受關稅影響較小，且發生機率不高，即使課徵關稅，成本也較容易轉嫁給美國客戶。

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然而，出口表現將出現分歧。相較於半導體，非半導體產業較易受到關稅政策衝擊。整體而言，預期2025至2030年間，台灣每年出口額將成長約600億美元。由於半導體出口成長顯著，此預估值甚至可能被低估，台灣未來的出口規模有機會超越荷蘭與南韓，接近澳洲水準。

在全球局勢方面，雖然今年開年經濟表現正向，但中東戰火引發的能源衝擊仍為全球經濟帶來挑戰，歐洲與部分亞洲地區成長受阻。相對而言，台灣與南韓受能源危機的直接影響較輕。

范力民指出，亞洲經濟目前正處於利弊交織的狀態：AI發展對台、韓兩國有利；但能源波動與美國關稅政策帶來風險。他預估能源價格震盪將維持較長時間。即使荷姆茲海峽恢復通行，由於中東產油國需約6個月重啟生產，加上全球買家補足庫存的需求，以及航道風險導致交通量低，預計高油價仍將維持約12個月。

他表示，亞洲能源約8成依賴中東進口，過去3年，能源進口佔台、韓GDP比重均達7%。儘管能源進口成本高昂，但台韓兩國因半導體出口暢旺且價格上升，具備足夠的負擔能力；相較之下，日本則處於較不利的地位。

范力民表示，日圓貶值壓力仍大，日本央行雖有政策應對，但受限於能源危機與出口疲弱，升息仍具挑戰。不過，他預期日本央行本月及今年內可能多次升息，若日圓兌美元匯率能回升至150左右，壓力將有所緩解。

范力民也談到市場對AI泡沫化的隱憂，他強調本次情況與當年的網路泡沫不同，當前企業的投資多來自於實際獲利而非融資借貸，因此投資循環預計能維持較長時間。目前的挑戰除了關稅與能源危機，還包括高通膨壓力。核心 CPI 的反彈顯示經濟成長依然強勁，但隨之而來的通膨問題仍需密切關注。

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