勞動部支持身障就業 擴大職務再設計、身障者可自行申請

勞動部2日公告「推動職務再設計服務計畫」修正規定。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（2）日公告「推動職務再設計服務計畫」修正規定，主要在宣布擴大個人申請服務範圍、放寬個人申請範疇及優化補助分攤原則，期望透過更具彈性的服務機制，確保每一位在職場中的身障勞工都能獲得全方位的支援，以落實身心障礙者權利公約（CRPD）「合理調整」的精神。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀指出，身心障礙者個人的申請項目僅限於「輔具」以及「改善工作條件」，其中「工作條件」較常申請的項目包括職場人力協助、聽障服務、手語翻譯、視寫、事寫等，這些過去由個人提出申請，但針對「工作環境的改善」、「工作設備、機具的提供」、「調整工作方法」等項目，過去必須由「雇主」提出申請，現在為了保障身心障礙者的權益，將上述原先限制「只能由雇主申請」的項目放寬，身心障礙者本人現在也可以自己提出申請。

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劉玉儀說明，本次計畫修正有3大重點，一是未取得身心障礙證明的失智者、單側聽損者、精神病人及特教生等4對象，放寬與身心障礙者相同，除了受僱在職期間，包含招募階段的評量與人力協助、初進職場支持、職場人力協助、接受職業訓練期間及居家就業等，均可獲得支持服務。

其次、鬆綁身心障礙個人申請範圍，擴大為「全方位需求」。勞動部指出，過去身心障礙者以個人名義申請職務再設計時，可申請項目範圍僅限就業輔具及職場人力協助。本次修正後，個人申請範圍擴大至全方位需求。身心障礙勞工得自行判斷需求、主動提出申請，不限僅能由雇主申請。

第3、當補助項目與生活輔具難以區隔時，現行規定會以扣除社政補助規定最高額後的餘額來評估。本次修正調整補助項目計算方式，並依個案障礙程度與工作問題之關聯性、就業需求性、迫切性、合理性及職場使用時間比率進行審查，補助額度則以「扣除社政實際補助額後餘額」作為評估基準，確保政府資源不重複的前提下，強化服務實效。

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