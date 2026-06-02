陳立武坦言英特爾是台積電的大客戶 將繼續維持合作關係

陳立武坦言英特爾是台積電的大客戶。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕英特爾（Intel）執行長陳立武今天被媒體問及，如何看待英特爾與台積電的合作及競爭？他表示，他跟台積電創辦人張忠謀，現在的董事長魏哲家是老朋友，彼此是值得信賴的合作關係，「我們是他們的大客戶」，他坦言，英特爾很多產品都依賴台積電，將會繼續維持這種合作關係，「我不把他們視為競爭對手，而是合作夥伴」，輝達也是英特爾的好朋友。

COMPUTEX 台北國際電腦展今日開展，主題演講陳立武擔綱，演講結束，他接受媒體聯訪，針對美國一家電視台媒體記者提問，英特爾與台積電的關係時，他首先表示，他與張忠謀和魏哲家是多年的老朋友，彼此信任。對英特爾來說，這是一種非常值得信賴的合作關係。「我們非常重視這種合作關係」，他坦?「我們是他們的大客戶，並且會繼續維持這種合作關係」。「我不把他們視為競爭對手，而是視為合作夥伴」。

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另外，「輝達也是我們的好朋友」，陳立武表示，輝達是英特爾的投資方，也是最大的股東之一。

陳立武也指出，英特爾很多產品都依賴台積電，所以，他認為雙方會繼續合作。

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