亞德客-KY39.09億元 估第2季營業利益率續提高

亞德客KY看好今年氣動元件景氣。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕亞德客-KY（1590）表示，儘管中國五一長假導致5月工作天數減少，但單月營收與接單金額仍雙雙創下同期歷史新高，反映市場需求持續回溫，亞德客-KY5月自結合併營收新台幣39.09億元，年增40.39%，創歷史同期新高，預期第2季營業利益率持續提高。

亞德客指出，5月接單金額持續高於出貨金額，接單與出貨表現皆優於公司原先預期。雖然近期地緣政治因素推升部分原物料成本，但仍在可控範圍內，亞德客已適度調升海外市場售價，並透過提升生產效率及優化產品組合因應，4月營業利益率更創下單月歷史新高，預期本季獲利能力可望持續提升。

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展望後市，亞德客認為，中國「十五五規劃」聚焦智慧製造與產業升級，有助帶動氣動元件市場需求，預期官方仍將視經濟情勢推出相關支持政策，因此對2026年氣動產業景氣及公司整體營運維持樂觀看法。

產品應用方面，5月來自電池產業、工具機、通用機械及紡織機械等領域出貨表現較佳。亞德客5月合併營收達人民幣8.44億元，年增26%；若以新台幣計算為39.09億元，年增40%。累計前5月合併營收為人民幣39.73億元，年增23%；折合新台幣182.65億元，年增27%。

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