中企靠政府補貼擴大市占率 OECD：補貼如興奮劑 無法提升效率

OECD表示，過去20年來，中國企業在全球市場市占率提升，主要得益於政府的補貼，他們獲得的政府扶植力道是已開發國家競爭對手的3至8倍。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）1日表示，過去20年來，中國企業在全球市場市占率提升，主要得益於政府的補貼，他們獲得的政府扶植力道是已開發國家競爭對手的3至8倍。

OECD對2005年至2024年間15個工業部門的大型企業所獲得的補貼進行分析，這項分析是根據OECD的製造業和工業公司資料庫，該資料庫包含了全球15個主要工業部門中525個最大製造業集團的補貼估算和財務資訊。

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OECD並非著眼於政府公布的補貼資訊，因為這些資訊可能有誤導性，而是追蹤企業實際獲得的補貼金額。分析發現，到2024年，全球企業獲得的補貼總額相當於銷售收入的1.3%，為繼2009年以後的歷史第2高水準。

但OECD指出，2009年的數據因全球金融海嘯導致的企業收入銳減而被拉高，這意味著最近幾年的補貼數字才是真正的高峰。這些補貼分配不均，中國企業是主要的受益者。OECD指出：「總部設在中國的工業企業獲得的補貼，比總部設在其他國家的競爭對手都要多。」

OECD的研究發現，政府補貼協助受扶植企業從競爭對手手中奪取更高的市占率，在2005年至2023年間，補貼推動了企業逾五分之一的市占率成長。但對中國企業而言，其市占率成長有60%是靠政府補貼所帶動。

OECD指出，儘管政府補貼似乎提高了企業的市占率，但並未顯著提高其生產力和獲利能力，這顯示市占率的增加可能源於受補貼企業能夠降低價格，削弱競爭對手，並阻止他們進行投資。

OECD將政府補貼比作「運動比賽中的興奮劑」，並說最終勝出的企業並非那些最具創新性和效率的企業。

與此同時，由於歐盟與中國之間的貿易逆差不斷擴大，歐盟與中國之間的緊張關係日益加劇。歐盟尤其關注汽車製造領域，這是歐盟的傳統優勢領域，但目前正面臨中國製電動車的激烈競爭。

OECD表示，自2019年以來，中國政府已開始持續推進以優惠利率增加貸款和提供贈款，來支持其汽車製造商。OECD指出，與其成員國的車企相比，中國汽車製造商的相對支持為他們的4倍。

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