陳立武秀昨晚爬象山照片 強調英特爾已在轉變中

陳立武秀爬象山照片。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕英特爾執行長陳立武而陳立武今（2）日出席COMPUTEX主題演講，他一上台就以中文跟在場人士打招呼，並開場聊到他昨晚9點多去爬象山，雖然爬1千多階的過程很累，但景色很美，並秀出一張以台北101大樓為背景的個人照，寫上「跨越山海，共創新局」，他還強烈建議大家要去走走。

陳立武自稱自己是英特爾史上第一位會說中文，也能跟台灣重要夥伴、客戶拚酒搏感情的執行長。

請繼續往下閱讀...

陳立武回顧60年前的矽谷的發展，接著40年前，他在台灣當時的前經濟部長李國鼎邀請之下，來台引入創投觀念，當時台灣的創投理念非常新穎，投資者可分享20%的利潤，但無需承擔20%的虧損，這是一種非常獨特的創投模式，但他成功地做到了。在開發基金的幫助下，他成立了自己的創投基金，差不多在同一時間，張忠謀也從德儀來到台灣創立創立台積電。因此，能夠參與整個科學園區和新竹科學園區的建設，並成為「矽島」的奠基者，他感到非常興奮，也真實地看到了OEM廠商帶來的益處。

陳立武說，「執行力始終是他工作的重中之重」，為此，他接任英特爾執行長之後，認為公司要回歸核心，英特爾本質上是一家工程公司。從他擔任英特爾CEO的第一天起，他就決定要秉持這個理念，所有工程團隊都向他報告工作，因此他們真正理解並推動工程的成功，提升工程績效。「我們的客戶和合作夥伴已經感受到英特爾正在發生的轉變」，「我們才剛起步」，他敬請大家期待，英特爾面前還有一段旅程，未來充滿無限機會。公司的任務就是保持專注，有效率地執行，最終交付成果。

陳立武指出，每年英特爾出貨數億顆SoC，在各行業中被應用，並與合作夥伴生態系統在技術堆疊的各個層面緊密協作。從晶片到SoC，再到系統和軟體，英特爾的合作貫穿始終。這為四大核心運算生態系統創造了數萬億美元的價值。首先是個人電腦；其次是邊緣智能體人工智慧，以及未來的實體人工智慧；第三是基礎資料中心；最後是未來將驅動的新興智慧中心。

他也認為，未來的數位代理，這些生態系中的每一個都代表著世代機會。而且，它們越來越需要專為特定工作負載和應用量身訂做的 CPU、GPU 和 ASIC 解決方案。英特爾現在製造的晶片，將同時用於人類和數位代理，從這一切的起源生態系統開始。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法