去年電力排碳係數創新低但未達標 能源署討論是否開罰

去年電力排碳係數寫新低，但仍未達官方要求，是否開罰有待討論。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署於今（2）日公布2025年度公用售電業電力排碳係數為0.467公斤CO2e/度，創歷年新低。不過，因應台電銷售多元綠電，避免衝擊其電力排碳係數，也提供企業進行排放量盤查、碳揭露等，去年起再細分「產業電力排碳係數」、「民生住宅電力排碳係數」。

電力排碳係數是衡量每使用1度電所產生的溫室氣體排放量，也是企業進行碳盤查及揭露的重要依據。能源署每年公布的「公用售電業電力排碳係數」，主要反映台電整體供電系統平均每售出1度電的排碳量，但隨著綠電市場發展，企業已大量購買再生能源，若仍只看單一排碳係數，無法真實反映不同用電族群的排放情況。因此能源署自去年起新增「產業電力排碳係數」及「民生住宅電力排碳係數」兩項指標，讓企業與一般家庭各有適用的參考數據。

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其中，「產業電力排碳係數」為每度電0.466公斤CO2e，由於不少企業已透過購買綠電降低碳排，因此計算方式相對嚴謹，可供企業進行溫室氣體盤查、碳揭露及因應國際供應鏈減碳要求使用。至於一般民眾較相關的「民生住宅電力排碳係數」則為每度電0.471公斤CO2e，適用於住宅用戶。

除了上述三項指標外，外界也關注「全國電力排放係數」。經濟部說明，公用售電業電力排碳係數是以台電售電系統為計算基礎；全國電力排放係數則進一步把民間再生能源直供、轉供等綠電交易量納入計算，更能反映全國實際用電的整體排放情況。

去年度全國電力排放係數尚未正式公告，但經濟部初步估算，去年可望降至每度電0.456公斤CO2e，低於公用售電業電力排碳係數，顯示企業採購綠電效益已逐漸反映在全國整體排放表現上。

不過，去年公用售電業電力排碳係數仍高於能源署訂定的0.424公斤CO2e目標值。對於台電是否因此面臨處分，能源署表示，將待台電提出相關說明後，再召開會議進一步討論。經濟部強調，面對半導體、AI及資料中心帶動用電需求持續成長，未來除了加速再生能源建置，也需搭配低碳燃氣機組維持供電穩定，才能兼顧能源安全與減碳目標，持續降低電力排放強度。

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