黃仁勳開金口！下1個兆美元巨頭是「它」

黃仁勳開金口！下1個兆美元巨頭是邁威爾（Marvell）。（記者張嘉明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕AI算力大戰的下一個引爆點在哪裡？輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳給出了明確答案。邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）於 Computex 指出，AI 基礎建設瓶頸已從算力轉向「連接性」，在演講一半時，黃仁勳驚喜站台，並開金口稱其為「下1個兆美元公司」。

外媒報導指出，黃仁勳直接將 Marvell 在「AI 資料中心互聯領域」的核心地位，與全球爆發式的AI算力需求劃上等號，更在現場大方透露，輝達早己對Marvell進行了戰略性投資。對此，墨菲也笑著回應，自從輝達正式入股以來，Marvell 的股價表現確實相當亮眼。兩位科技巨頭執行長的同台亮相，無疑坐實了兩家公司在下一代資料中心基礎設施的深度同盟關係。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳在對話中深入剖析了「連接技術」成為 AI 核心的底層邏輯。他指出，當前以 AI Agent（人工智慧代理）為代表的新型運算模式，需要將極其龐大的運算任務拆解、並分散部署在整個資料中心。這意味著，資料中心內部產生了對「超高速互聯」的集體渴望。

「這就是為什麼 Marvell 做得這麼好，也是為什麼他們如此不可或缺！」黃仁勳強調，輝達的強項在於將運算、記憶體與頻寬聚合成大規模集群，而背後支撐這個龐大帝國的超強黏著劑，正是 Marvell 的連接技術。

在他看來，AI進入"有用階段"的核心標誌是Token生產已開始盈利，當Token生產有利可圖，所有人都想生產更多Token，這正是Marvell和輝達需求如此旺盛的原因。

黃仁勳在對話中詳細介紹了輝達與Marvell共同推出的NV Link Fusion技術，該技術將輝達的平台技術與Marvell在互連、矽光子及光學技術方面的能力融合，從而建構出"分散式、分佈式、異構化"的資料中心。黃仁勳表示，在這項架構下，客戶可以選擇Vera CPU作為編排層，也可以選用Marvell的客製化方案，同時仍能重複使用英偉達的網路技術。

針對市場最關心的「資料中心內部互連，究竟何時會從銅纜全面過渡到光纖」的時間表，兩位執行長也展開了精彩交鋒。

黃仁勳給出了相當務實的產業判斷：「銅纜與光纖將長期共存。」 他預測，在未來的 5 到 10 年內，全球資料中心將會消耗掉「大量的銅纜」與「大量的光纖」，因為這些都早已是現代基礎設施不可分割的一部分。這意味著，無論銅纜還是光纖領域，Marvell均處於受益的位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法