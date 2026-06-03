LTN經濟通》阿聯的命根子 亞洲原油需求樞紐

阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah）正迅速崛起。（歐新資料照）

阿聯每日自富查伊哈出口170萬桶原油

〔財經頻道／綜合報導〕美國、以色列在2月底與伊朗爆發戰爭後，受到衝擊的並不僅僅是中東地區。隨著衝突擾亂全球商業航運與商品流通，油價飆升、運輸成本上升，進一步推高全球通膨並動搖金融市場。

其中，「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）這條全球最重要的石油航道之一，成為市場與政策制定者最關注的戰略焦點。國際能源機構（IEA）與多家外媒分析，全球約五分之一的石油供應以及大量液化天然氣（LNG）需經由該海峽運輸，一旦通行受阻，將對全球能源市場造成立即性衝擊。

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《衛報》指出，自衝突升級並導致海峽通行受限以來，全球能源供應鏈已出現明顯緊縮，油價短期內多次飆升至每桶100美元以上區間，並引發連鎖性的通膨壓力。

同時，《路透社》（Reuters）分析也指出，由於航運風險上升與保險成本飆漲，多數油輪與商船被迫改道或減少通行，使全球原油與天然氣運輸效率明顯下降，市場進入高度波動狀態。

在這場地緣政治風暴中，阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah）正迅速崛起，成為全球能源供應鏈中的關鍵戰略節點。《大英百科全書》（Britannica）指出，目前阿聯約有一半的石油出口透過富查伊哈港港完成，原油則由阿布達比經「Habshan–Fujairah Pipeline（阿布達比原油管線）」直接輸送至港口。2025年，富查伊拉平均每日出口約170萬桶原油。

外媒分析就表示，富查伊哈港被視為國際能源物流的重要支點，在確保全球石油供應穩定方面發揮關鍵作用，尤其是在荷姆茲海峽面臨潛在中斷風險時。

荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油航道之一。（法新資料照）

「阿布達比原油管線」可繞過荷姆茲海峽

荷姆茲海峽長年被視為全球能源市場最敏感的「咽喉點」，因此，能夠繞過該海峽的港口與基礎建設，在近年地緣政治風險升高下變得格外重要。

事實上，富查伊哈的重要性，並不只在於港口本身，更在於其背後完整的能源基礎設施。阿聯早在2012年便啟用「阿布達比原油管線」（ADCOP），將阿布達比油田的原油直接輸送至富查伊拉，藉此避開荷姆茲海峽。該管線目前每日輸送能力約150萬至180萬桶。

而根據介紹，富查伊哈港位於荷姆茲海峽之外，為原油和石油產品提供了至關重要的替代路線。其地理位置繞過了狹窄且政治敏感的海峽，該海峽是世界石油貿易的重要咽喉要道。

這種戰略優勢使油輪無需穿過海峽即可裝卸貨物，為全球能源市場提供關鍵的靈活性和韌性。該港口的基礎設施支援廣泛的儲存和出口能力，使其成為維持供應穩定的關鍵參與者。

分析指出，富查伊哈港營運能力，對於減輕該地區與地緣政治緊張局勢相關的風險至關重要。如果荷姆茲海峽內的海上交通受到阻礙，富查伊哈港將為石油出口提供一條直接且可行的途徑，使其能夠繼續到達國際市場。

而5月20日阿拉伯聯合大公國（UAE）國營石油公司「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）表示，阿聯已加速推進該條輸油管線項目建設，預計將於2027年投入營運。

據稱，這條新管線將使ADNOC透過富查伊哈港口的出口原油的能力翻倍。富查伊哈位於阿曼灣（Gulf of Oman），地點就在荷姆茲海峽之外，這意味著，即使波斯灣航道遭遇封鎖、衝突或軍事威脅，阿聯仍能透過富查伊哈港持續對外出口原油與燃料，降低對荷姆茲海峽的依賴。

富查伊哈港俯視圖。（路透資料照）

中東最大的商業石油儲存中心

賈比爾分析，即便衝突立刻結束，全球石油流量至少也需要4個月時間，才能恢復至正常水準的80%；而要完全恢復正常，恐怕得等到2027年第1季或第2季。他強調，荷姆茲海峽遭封鎖不只是經濟問題，「事實上，當世界接受單一國家可以挾持全球最重要的海上航道時，這將開創一個極度危險的先例。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）也在接受《CNBC》專訪時表示，隨著波斯灣國家加速建設替代運輸路線，荷姆茲海峽在全球能源市場中的相對重要性可能逐步下降。

外媒分析認為，這代表阿聯正試圖將富查伊拉打造為「國家級能源備援系統」，就算未來荷姆茲海峽遭封鎖，阿聯原油出口能力避免出現癱瘓。

除了原油出口外，富查伊哈港另一項重要戰略功能，則是全球航運燃料補給（bunkering）中心。根據Port of Fujairah官方資料，富查伊哈港目前已成為全球前3大船舶燃料補給港之一，也是中東最大的商業石油儲存中心。

此外，富查伊哈港目前還擁有約1800萬立方公尺石油儲存容量，聚集包括Vitol、Vopak、ADNOC等國際能源企業，使其成為全球重要的石油交易與調和中心。

伊朗對海灣鄰國發動空襲，圖為富查伊哈附近一處工業地發生爆炸。（法新資料照）

富查伊哈港仍能穩定輸出原油

近期伊朗危機與荷姆茲海峽風險升高後，富查伊拉的重要性再度大幅上升。《OilPrice》分析指出，隨著部分油輪改道、保險成本上升與海運風險增加，富查伊哈港已成為全球少數仍能穩定輸出海灣石油的重要港口之一。

不過，戰略地位提升，也讓富查伊拉成為潛在攻擊目標。今年3月，富查伊拉港部分設施曾遭無人機攻擊，引發市場對全球能源供應的憂慮。多家外媒指出，部分石油裝載作業一度暫停，凸顯全球能源供應鏈對該港依賴程度之高。

外媒分析，富查伊哈港如今早已不只是單純的港口，而是阿聯在全球能源與地緣政治競爭中的重要戰略資產。在全球供應鏈重組、AI產業推升能源需求，以及中東局勢持續不穩的大背景下，能源安全與航運安全正重新成為各國關注焦點。

對亞洲主要能源進口國而言，其能源安全與荷姆茲海峽及富查伊拉港的穩定運作高度相關。

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