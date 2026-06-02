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三星首闖全球前十大市值公司 台積電第六

2026/06/02 15:03

三星電子市值達1.526兆美元，超越Meta（1.524兆美元），全球排名從第11位上升至第10位。（法新社）三星電子市值達1.526兆美元，超越Meta（1.524兆美元），全球排名從第11位上升至第10位。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子在6月2日的交易中市值突破1.5兆美元，超越Facebook與Instagram的母公司Meta，史上首次躋身全球市值前十名。

南韓朝鮮日報2日報導，根據全球企業市值追蹤網站CompaniesMarketCap.com的數據顯示，三星電子當日市值達1.526兆美元，超越Meta（1.524兆美元），排名從第11位上升至第10位。

三星與排名第九的特斯拉（1.561兆美元）相比，市值差距僅350億美元。

以市值計算，全球最大的公司是美國輝達，市值達5.434兆美元。緊隨其後的是Alphabet（4.513兆美元）、蘋果（4.498兆美元）、微軟（3.42兆美元）和亞馬遜（2.81兆美元）。台灣半導體公司台積電以2.259兆美元的市值位列第六，博通（2.177兆美元）和沙烏地阿拉伯的阿美（1.763兆美元）分別位列第七和第八。

今年，三星電子和SK海力士的市值首次突破1兆美元大關。在亞洲，市值超過1兆美元的公司僅有三家：台灣的台積電、三星電子和SK海力士。

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