轉型再進化！中環「S’n’P」瞄準AI時代核心需求

中環董事長翁明顯表示，「S’n’P」瞄準AI時代核心需求。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕中環（2323）今年再度參加2026年台北電腦展，並以「S’n’P（Storage and Power）」為參展主軸，透過旗下全球品牌通路Verbatim，全面展示集團於「儲存（Storage）」與「電力（Power）」兩大核心領域的最新產品與技術布局，展現集團轉型為聚焦AI數位生活與智慧應用技術的策略方向。

隨著AI應用快速普及，全球正同步迎來資料量高速成長與行動能源需求提升的新趨勢，中環董事長翁明顯表示，AI時代不僅需要更高速、更安全的資料儲存，同時也需要更高效率、更安全的電力供應，「S’n’P」正是因應未來數位生活與AI應用所提出的核心發展架構。

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在Storage領域，Verbatim持續深化高速儲存產品布局，提供涵蓋高速SSD、外接式儲存裝置及行動儲存等完整產品線，以滿足AI內容創作與高效運算等多元應用需求。同時，中環也透過在藍光光學媒體的深厚技術，提供企業級高容量、長壽命且具高度資料安全性的備份方案，建立起涵蓋熱數據與冷數據的完整分層儲存生態。

在Power領域，中環積極切入新世代能源產品，包括半固態行動電源與GaN氮化鎵充電器系列，新產品聚焦高效率、高安全性與便攜化設計，不僅為AI裝置的使用者帶來隨行隨充的續航體驗，更全面滿足現代數位生活對電力效能與安全性的嚴苛要求。

翁明顯表示，AI正在重新定義人們對資料與能源的依賴，而「S’n’P」不只是產品概念，更代表未來發展核心，從資料的儲存、傳輸到能源供應，中環正持續透過品牌、技術與全球通路優勢，打造下一世代數位生活解決方案。

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