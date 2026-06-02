賴清德親曝AI觀點內心話 童子賢：我深深地讚歎

和碩董事長童子賢（左5）今日表示，人工智慧產業已從過去3至4年的生成式AI，正式邁入代理式AI與實體AI時代。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日表示，人工智慧（AI）產業已從過去3至4年的生成式AI（Generative AI），正式邁入代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）時代，AI不再只是回答問題，而是開始具備執行任務與進入真實世界的能力，關於總統賴清德親自分享的AI產業發展觀點，「我深深地讚歎」，台灣正處於掌握全球AI產業機會的有利位置，將迎來網際網路興起以來最大的一波產業變革。

童子賢指出，過去生成式AI最大的特點，是能夠理解自然語言並回答問題，但本質上仍屬於被動回應；如今代理式AI開始具備主動執行能力，在使用者授權下，可自動檢查電子郵件、管理帳單、查閱資料，甚至操作應用程式（App）、使用滑鼠與鍵盤完成日常工作。這類AI如同數位祕書、數位管家，甚至是初級工程師，能協助處理大量重複性事務，讓人類將時間投入更有價值的工作，未來辦公室與家庭都將因代理式AI而獲得更多效率提升。

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除了代理式AI，童子賢也點出實體AI正快速成形，過去AI停留在雲端與螢幕之中，如今開始被賦予感測器、機械手臂、輪子與移動能力，逐漸進入現實世界。目前機器狗已能進入災區與危險環境執行任務，人形機器人則陸續進入汽車工廠，協助搬運輪胎、鎖螺絲等工作；自駕車本質上也是一種裝上輪子的實體 AI。未來包括智慧醫療機器手臂、服務型機器人及工業機器人，都將持續受惠於AI能力提升。

童子賢說，AI未來幾年的另一項關鍵趨勢是「落地」，以往大部分運算集中在雲端，但未來邊緣運算（Edge Computing）將愈來愈普及，AI能力將被導入手機、穿戴裝置、智慧眼鏡、運動器材、自駕車以及各式智慧設備之中。

童子賢引用產業界預測指出，未來代理式AI將成為人們工作與生活中的數位助手，就像今天普及的洗衣機與微波爐一樣，將逐步成為日常生活不可或缺的一部分。若要支撐實體AI與代理式 AI發展，背後將帶動感測器、光通訊、印刷電路板（PCB）、IC載板、封裝測試、先進製程及各類電子零組件需求同步成長。另一方面，結合馬達、感測器與控制系統的智慧機械產業，也將迎來新一波發展契機。

童子賢表示，總統賴清德提到台灣首季經濟成長率接近14%，這是只有開發中國家才有的表現，少有已開發國家能有如此成功，並形容當前是「AI的大西部開拓年代」，從AI角度來看，「我們都是開發中國家」，而台灣正是掌握機會最好的國家之一。對於總統言論，童子賢說，「我對總統這樣子的一個觀察與結論深深地讚歎」

童子賢表示，目前正在經歷的產業變革，已與第一階段生成式AI截然不同，從感測器、光纖、PCB到封裝、晶圓製造，乃至於各種智慧化設備，都將面臨新的挑戰與機會，「大開拓時代才剛開始，只要願意投入、願意努力，都還來得及。」

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