日本宣布對台、中、韓關鍵鋼品展開反傾銷調查。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本經濟產業省與財務省週一（6月1日）宣布，將對來自台灣、中國及南韓的關鍵鋼品（熱軋與冷軋鋼板以及鋼帶）展開反傾銷調查。

綜合媒體報導，日本政府之所以對台、中、韓關鍵鋼品展開反傾銷調查，主要是因為日本製鐵、JFE Steel、神戶製鋼所等日本國內鋼鐵業者在今年2月27日向日本財務大臣提出申請書，主張台灣、中國及南韓相關產品以不當的低價損出口至日本，對日本國內產業造成損害，要求提高相關產品關稅。

請繼續往下閱讀...

日本經濟產業省與財務省表示，調查時間原則上為一年內，調查期間將蒐集日本國內、台灣、中國及南韓生產商與進口商資料，確認是否存在傾銷及產業損害情形，並據以決定是否課徵反傾銷稅。

針對日本對台展開反傾銷調查，經濟部表示已委請工總，提供應訴相關專業諮詢及輔導。另外，為積極協助台商因應外國反傾銷等貿易救濟案件，國際貿易署訂定補助辦法，業者可透過所屬公協會向本部申請律師費、會計師費或顧問費之應訴補助，爭取較低稅率或零稅率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法