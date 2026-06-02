黃仁勳14年前長這樣！超青澀帥照遭「他」驚喜曝光

哈斯（左）與黃仁勳多年前的合影。（圖翻攝自Arm官方Youtube）

〔財經頻道／綜合報導〕台北國際電腦展（Computex）今（2日）起正式登場，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）發表專題演講到一半時，輝達執行長黃仁勳驚喜現身站台，引發全場熱烈歡呼，也意外曝光兩人2012年時的合照。

哈斯今在主題演講中，分享以Arm架構打造的Agentic PC與「RTX Spark」等相關應用。有趣的是，哈斯演講進行到一半，黃仁勳驚喜現身站台，他表示，過去就曾與哈斯共事，如今雙方又有機會在AI時代再次合作。哈斯也在台上秀出2012年和黃仁勳的老照片，不忘消遣對方一下。

請繼續往下閱讀...

除此之外，在本次演講中，哈斯多次感謝台灣供應鏈，強調Arm從早期晶片設計、晶圓製造，到今日AI伺服器、邊緣AI、雲端AI與人形機器人等應用，都與台灣生態系密不可分，更直言「沒有台灣，就沒有Arm」。

輝達執行長黃仁勳（右）為Arm執行長Rene Haas（左）演講站台。（記者卓怡君攝）





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法