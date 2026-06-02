COMPUTEX 2026展覽、參觀人次規模創高 展館周邊塞爆

「2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」，外貿協會理事長黃志芳致詞。（記者田裕華攝）



〔記者林菁樺／台北報導〕全球AI盛事COMPUTEX 2026於 6月2日至6月5日在台北南港展覽館1、2館及世貿一館盛大登場。主辦單位外貿協會表示，今年以「AI Together」為主軸，集結來自33國、1500家海內外科技企業、使用6000個攤位，展覽規模再創歷史新高，預登參觀者超過6萬名，同步刷新歷史紀錄。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年COMPUTEX首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的一屆展會，今早南港展覽館周圍8點就已感受到交通壅塞，可預期規模創高。隨著AI從雲端運算走向實際應用，COMPUTEX 2026全面呈現AI技術驅動下的產業變革與創新動能，也反映全球科技產業正加速邁向智慧化與實體應用的新階段。

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台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，「AI Together」主題強調AI在各行各業和日常生活中協同且普及的角色，AI已是「不可或缺」的概念，關鍵技術趨勢包括生成式AI、AI代理、代幣經濟，以及AI在個人電腦、雲端服務、邊緣運算和AIoT中的擴展，今年COMPUTEX就有3萬多名國際訪客。

陳俊聖表示，COMPUTEX已從一個貿易展演變為一個全球性的交流、建立信任和商業發展平台，並將舉辦特別活動，他已預告2日晚上台北101大樓將有一場超過1000架無人機展示與科技、藝術的融合，3日將有新創之夜，將有數千家新創企業齊聚一堂。

貿協也補充，今年COMPUTEX Keynote邀請全球重量級科技企業領袖發表主題演講，包括高通總裁暨執行長 Cristiano Amon、Marvell 董事長暨執行長 Matt Murphy、英特爾執行長 Lip-Bu Tan 及 NXP 總裁兼執行長 Rafael Sotomayor等，聚焦 AI 基礎建設、先進運算、資料中心、智慧連結及未來科技發展趨勢，分享最新技術突破與產業洞察。

COMPUTEX Forum則聚焦AI產業應用與供應鏈發展，邀請國際科技企業專家深入剖析AI運算、智慧製造、機器人、永續科技及未來科技趨勢，全面展現AI驅動下的新商機與產業變革。

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