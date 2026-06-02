比亞迪「恆大時刻」來了？謝金河曝2大警訊：扣除國家補助0獲利

財信傳媒集團董事長謝金河分析，中國汽車巨擘比亞迪的「恆大時刻」正逐漸降臨。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國汽車製造商比亞迪（BYD）過去曾透過名為「迪鏈」的供應鏈金融系統，以內部電子憑證、類似欠條的方式向供應商延後付款；部分供應商從交貨到實際收到現金，甚至要等超過300天。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，如今北京出手整頓迪鏈，讓比亞迪的負債大幅攀升；因中國面臨財政困境，比亞迪無法再獲得中央高額補助；於此同時，中國汽車類股紛紛破底創新低。謝金河因此斷言，「比亞迪的恆大時刻逐漸降臨！」

中國恆大曾是中國第一房企、世界500大企業，創辦人許家印更一度成為中國首富。直到北京2020年對房企設下「三道紅線」規範後，超高槓桿的恆大2021年爆雷。根據中國恆大後續披露2021年、2022兩個財務年度的經營數據，虧損合計超過8000億人民幣；2022年總負債來到驚人的2.4兆人民幣，刷新中國企業紀錄。

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謝金河2日在臉書發布貼文稱，去年的這個時候，比亞迪發動價格戰，旗下所有車款都降價3成，最便宜的「海鷗」僅賣5萬7600人民幣（約新台幣26萬7800元），引起眾多中國車廠圍剿。

當時，吉利汽車董事長李書福痛罵比亞迪董事長王傳福是「捲王」，強調降價只會偷工減料、不利產業升級；長城汽車董事長魏建軍更直接將比亞迪比喻為「下一個恆大」。最後，中國國家市場監督管理總局出面喊停，紛爭才告終。

謝金河指出，如今經過1年時間，魏建軍口中的比亞迪「恆大時刻」正逐漸降臨。

原因之一是過去比亞迪把經銷商當作「不要利息的銀行」，經銷商賣掉汽車，票期300天，比亞迪再拿這個免息資本至全球擴廠、殺價、換現金；現在北京下令票期不能超過60天，一下子將比亞迪藏在經銷商的負債，全部回到比亞迪的資產負債表上，今年首季的各項數據皆大幅攀升。

另一原因是目前中國國家財政困難，過去的新能源汽車補助大幅減少，比亞迪2025年拿到的補助約134.7億人民幣（約新台幣626.2億元），扣除該補助，比亞迪去年根本沒有獲利。

謝金河表示，比亞迪債台高築，各家說法紛紜，有人說6000億人民幣，有人說2.4兆人民幣。他直言，過去債大不愁，現在北京把手縮回去，比亞迪的考驗才正要開始。

謝金河補充，今年上海、深圳、香港股市以人工智慧（AI）應用及半導體產業為主，眾多汽車類股紛紛破底創新低，從小米、理想、蔚來、零跑到小鵬，汽車類股頻頻破底創新低。他因此預言，「我想起去年這個時候魏建軍高喊比亞迪的恆大時刻，看起來快來了！」

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