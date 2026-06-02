感性告白台灣！Arm執行長哈斯：沒有台灣、就沒有Arm

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台北國際電腦展（Computex）今（2日）起登場，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）在演講中特別表示，「沒有台灣、就沒有Arm」。

哈斯在今日上午主題演講中表示，台灣產業生態體系已經生產大約2500億顆Arm核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。

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哈斯表示，第1顆Arm晶片就是在台灣封裝測試，Arm成立不久，就與台灣建立聯繫，Arm參與全球行動裝置革命浪潮，而台灣在全球行動革命浪潮中，扮演關鍵角色。

他還表示，從全球主要品牌智慧型手機、蘋果（Apple）筆電、到智慧眼鏡等，他幾乎每天在用的電子產品，這一切都是在台灣完成，台灣生態系統孕育出許多非常酷的產品。

此外，在實體AI產品中，包括人形機器人等全球最先進的產品，以及電動車特斯拉（Tesla）內的晶片，都是在台灣的產業生態體系完成；雲端AI機架包括處理器等高階晶片產品，Arm的生態系統，都是在台灣打造，並感謝台灣供應鏈。

而在主題演講期間，Arm撥放1則由人工智慧AI生成的短片，影片中的哈斯，在台灣夜市街頭逛街、替夜市民眾簽名、還騎摩托車行駛、還登上台北市地標101大樓，之後乘降落傘安全降落在台北市。

有趣的是，演講中最大驚喜，是當哈斯演講進行到一半時，輝達執行長黃仁勳驚喜現身站台，引發現場高度關注。黃仁勳登場不僅炒熱現場氣氛，也凸顯Arm與暉達在AI運算生態系中的合作關係。

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