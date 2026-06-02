搶商機！華航、長榮航參展台北國際電腦展

圖中為華航董事長高星潢，右為總經理陳漢銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕在AI帶動下，2026台北國際電腦展參觀人次可望再破新高，看好國際商務客人潮，華航、長榮航雙雙參展。華航董事長高星潢表示，除AI伺服器，其他電子產品也成長，航空貨運上半年蓬勃發展，對下半年有非常高的期待。長榮航空則看好今年預計有超過1500家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，推出全新升級的 「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，搶商機。

「2026台北國際電腦展」登場，中華航空攜手外貿協會共同參與，高星潢與總經理陳漢銘出席開幕儀式，展場也首度公開787機型豪華經濟艙座椅，這是華航首度參與台北國際電腦展。

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高星潢指出，高科技產業相當重視速度，空運是必要運力，價格較高但合理，雙方以速度造福全球，對於貨運市場看好，上半年一切都是蓬勃發展，所以下半年有非常高的期待。

長榮航空今年是第三年與外貿協會攜手參展COMPUTEX台北國際電腦展，長榮航空指出，今年預計有超過1500家來自不同國家的科技企業共襄盛舉，因此推出全新升級的 「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，展現深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，另外，長榮航在北美航線也有更深化的布局，預計今年6月26日開航「桃園－華盛頓特區」直飛航線，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，更串聯台灣AI實力與美國政治經濟中心。

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