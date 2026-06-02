光寶科AI出貨助攻EPS 總座：第2季應該就很好了

光寶科總經理邱森彬（左3）今日於台北國際電腦展表示，今年客戶需求與預算皆優於去年，AI相關產品出貨進度符合預期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）總經理邱森彬今日表示，今年客戶需求與預算皆優於去年，AI相關產品出貨進度符合預期，下半年將非常忙碌，公司持續聚焦提升每股盈餘（EPS），「第2季應該就很好了」。隨著AI伺服器電源、Power Rack（電力機櫃）及機櫃整合方案陸續放量，光寶科今年AI產品營收占比目標30%，並看好相關業務將持續成為未來成長的重要動能。

邱森彬今於台北國際電腦展（Computex）指出，今年客戶端需求與資本支出規模均高於去年，目前拉貨情況符合原先規劃，公司著重營運基本功並持續提升獲利表現，「還是要把我們的EPS提高」，第2季表現沒有問題，第3季維持傳統旺季水準，第4季則將成為觀察後續成長力道的重要指標，下半年整體營運可望維持穩健成長。

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AI業務方面，邱森彬說，光寶科今年目標不變，相關產品營收占比提升至30%，隨著生成式AI與大型語言模型應用持續擴大，市場對高效能運算基礎設施需求快速增加，帶動AI伺服器電源、散熱與機櫃等產品需求同步攀升，公司對今年達成目標抱持樂觀看法。

除了既有電源產品外，光寶科也積極切入AI資料中心整合方案。邱森彬透露，800V高壓直流（HVDC）相關產品預計今年下半年開始陸續出貨，明年進一步放大產量；機櫃業務目前已與兩家大型雲端服務供應商（CSP）合作，預期將成為未來成長速度最快的產品線之一。此外，Power Rack預計今年底開始出貨，初期以銷售導入為主，明年起逐步放大營收與獲利貢獻。

配合Computex展出，光寶科此次展示多項AI資料中心基礎設施方案，包括800V高壓直流液冷Power Rack、110KW Power Shelf（電源模組）、2.1MW In-row CDU（冷卻液分配裝置）等產品，並瞄準下一代AI工廠與NVIDIA Vera Rubin平台需求。隨著AI伺服器機櫃功耗持續提升，公司認為800V高壓直流架構有助降低電力轉換損耗，提升整體能源使用效率，將成為未來AI資料中心的重要發展方向。

不過，邱森彬也提到，目前客戶端記憶體供應仍相對吃緊，部分情況已影響第1季出貨節奏，預計最快6月底至7月底後供應狀況可望逐步改善，屆時相關產品出貨將更加順暢，有助支撐下半年營運表現。

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