台積電在內！外媒點名「現在就買這3檔」 十年後會感謝自己

外媒點名3隻股票目前表現出色，同時也是極佳的長期投資選擇。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，人工智慧（AI）並非曇花一現的熱門話題，而是一項將長期存在的技術趨勢，並將在未來多年持續影響企業獲利與投資報酬。因此，分析師認為，投資人應該以10年的長期視角來思考，並據此配置自己的投資組合。在這樣的框架下，最適合納入投資組合的3檔股票分別是台積電、亞馬遜以及Alphabet。

1.台積電（TSMC）

要準確判斷未來哪家公司能夠打造出最具主導地位的運算晶片並不容易。目前來看，輝達的GPU仍然領先市場。然而，未來也有可能被專為AI打造、成本效益更高的客製化晶片所取代。不過，無論最終是哪一家公司勝出，這些企業都需要有人替它們生產晶片，而這正是台積電的重要角色所在。

請繼續往下閱讀...

台積電是全球最大的晶圓代工廠，在先進運算晶片製造領域幾乎都擁有領先的市占率。AI產業也不例外，包括輝達在內的大多數AI公司都仰賴台積電的製造能力。

透過投資晶片製造商，而不是單純押注某一家晶片設計公司，投資人能夠分享整體資料中心支出成長所帶來的紅利。這股需求在未來10年仍有望維持強勁，因為舊世代運算設備需要汰換，而新技術的發展也可能讓企業持續升級到最新一代硬體。

無論未來AI產業如何演變，台積電都將是其中不可或缺的一環，因此是建立AI投資組合時的重要基石。

2.亞馬遜（Amazon）

乍看之下，亞馬遜似乎不像是一家AI公司，但考慮到其大部分獲利來自雲端服務業務Amazon Web Services（AWS），它其實是一個相當重要的AI投資標的。在AI需求帶動下，AWS的成長速度正持續加快。今年第一季，AWS營收年增28%，創下近4年來最佳表現，顯示市場需求十分強勁。

此外，亞馬遜計畫在2026年投入2000億美元資本支出，大幅擴充運算能力。雖然這筆投資規模龐大，但未來有望帶來可觀回報。因此，投資人應以數年後的成果來評估這項投資，而非只看短期表現。

亞馬遜目前看好的另一項成長動能，是自家研發的AI晶片業務。該業務在第一季實現三位數百分比成長，顯示市場需求相當強勁。

這也意味著亞馬遜並不完全依賴某一家晶片設計公司，其自行開發的AI晶片已具備競爭力。否則，相關產能不會出現供不應求的情況。綜合來看，亞馬遜仍是一檔值得持有的AI概念股，而且目前仍具備投資價值。

3.Alphabet

Alphabet與亞馬遜有許多相似之處。其雲端事業同樣快速成長，也是公司AI戰略的重要核心。Alphabet也像亞馬遜一樣擁有自家設計的AI晶片，並已開始向部分客戶提供相關產品。

今年第一季，Google Cloud表現相當亮眼，營收年增63%，其中客製化AI晶片銷售貢獻不少。同時，其營業利益率也從去年同期的18%提升至33%，顯示獲利能力正快速改善。

與亞馬遜不同的是，Alphabet選擇自行開發生成式AI模型，因此對最終產品擁有更高程度的掌控權。目前，Gemini已經成為市場上功能最強大的AI模型之一。如果未來Gemini能夠進一步整合至Apple產品生態系統中，它有機會成為市場上最具主導地位的生成式AI平台之一。

這也將進一步強化Alphabet在雲端運算市場的競爭優勢。對開發者而言，若想充分發揮Gemini的能力，自然更傾向直接使用Google Cloud平台。

因此，Alphabet不僅是未來10年值得關注的AI股票之一，從目前的發展趨勢來看，也仍具備相當大的成長潛力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法