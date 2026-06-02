雙鴻CDU明年出貨2000台 2027營運成長50％

雙鴻今年盛大參展Computex。圖為董事長林育申。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今年以「Beyond Cooling, Beyond Energy」為主題，參展台北國際電腦展（Computex）。董事長林育申受訪時指出，今明年水冷需求正向，加上已量產給美系客戶的IHS（整合式散熱器）、CDU（冷卻液分配單元）明年共將出到2000台，挹注雙鴻營運向上。法人預估，明年（2027）雙鴻營收有望達50%成長。

林育申日前在股東會中指出，受惠AI水冷需求強勁，加上雙鴻從第二季到下半年持續擴充產能，今年水冷營收比重有望上看70%。法人預估，雙鴻今年營收成長上看60%至70%，毛利率將維持30%，獲利優於去年，今年在CDU等產品疊加下，營運將持續高速成長。

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雙鴻今年也盛大參展Computex，展示各項水冷產品，林育申也特別展示IHS產品，並表示今年已經生產供貨給美系CPU大廠、正在突破量產瓶頸，今年並將大幅擴充產能，受客戶要求、會放在泰國生產，看好晶片廠CPU需求持續成長，將帶動IHS需求節節高升。

林育申表示，今明年CDU出貨也將大幅成長，今年出貨約數百台，明年一年含In-Rack、In-Row合計將出貨2000台，並以In-Row較多。林說明，400kW以下系統多採In-Rack CDU，更高功率系統、新建AI資料中心則會轉向採用In-Row CDU，因兩者體積差距大，In-Row與In-Rack的單價差距可達10倍數，挹注雙鴻營運。

雙鴻的CDU目前主要在台灣生產，但林育申直言，CDU測試所需的耗電量極大，對工廠供電能力要求高，台灣廠會面臨電力瓶頸，目前除想辦法自己發電外，未來也規劃將部分產能轉移到泰國，以支應電力與客戶的供應鏈分散需求。

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