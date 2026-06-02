醫知彼獲日資力挺！InnoVEX首日推醫師免費AI服務、Token無上限

醫知彼為全台最大實名制醫事人員社群APP。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據內政部統計處與戶政司今年五月公布的《2026 年人口統計季刊》指出，自今年初以來，全台每月死亡人數已達出生人口的兩倍，台灣正式宣告進入「超高齡社會」。

隨著高齡醫療需求快速攀升，加上護理人力短缺導致部分醫院不得不啟動限床措施，第一線醫療體系正承受前所未有的壓力，不僅讓主治醫師的臨床指導量能面臨壓縮，連帶使醫學生與住院醫師可實際參與的臨床教學機會大幅減少。

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看準高齡化社會下的醫療數位轉型需求，致力打造台灣醫療信任基礎與數位醫療協作平台的「醫知彼科技」宣布，今年初已完成A輪募資，總金額達5000萬元，並獲得日本大和證券集團旗下生技基金「日商DCI合夥株式會社」參與投資。

未來資金將投入醫療場景語料庫建置、健保藥品與臨床決策資料中心、醫事人才媒合平台布局，以及公共衛教與醫學教育推廣等發展項目。

2024年成立的醫知彼（Penpeer），由來自台灣大學電機、醫學及藥學背景的跨領域團隊共同創辦，致力於透過數位科技與人工智慧技術，解決高齡化與少子化趨勢下醫療體系面臨的人力負荷、資訊斷層及溝通效率等挑戰，打造連結醫療專業、教育資源與臨床知識的數位協作平台。

在今日登場的2026 InnoVEX展覽首日，醫知彼也宣布推出「醫用AI免費方案」，執業醫師只需完成醫事執業證照驗證，即可不限次數使用旗下A-Pen AI系統，並享有Token無上限服務。

公司表示，希望藉此降低醫師導入AI工具門檻，加速累積台灣在地醫療場景資料基礎，未來則將透過醫療產業服務、醫療教育及企業合作等模式創造營收。

醫知彼指出，自去年啟動A-Pen AI研發計畫以來，已結合旗下約8.8萬名醫事人員長期累積的專業討論內容與知識脈絡，建立醫療向量資料庫。系統整合《NEJM》、《The Lancet》及《Nature》等國際權威醫學期刊內容，並結合台灣健保制度、在地藥品資料及大量真實臨床討論紀錄，打造兼具實證醫學基礎（Evidence-Based Medicine,EBM）、臨床脈絡理解能力與在地化決策支援特性的醫用AI系統，協助醫師提升資訊整合與臨床決策效率。

除發展醫療AI應用外，醫知彼近年也積極推動醫學教育公共化，公司邀集臨床醫師、醫學院教授、醫療產業專家及跨領域實務工作者共同參與講師計畫，免費提供醫事人員線上直播課程。

課程內容涵蓋臨床實戰訓練、職涯發展、醫療產業趨勢、財務規劃及醫學人文等主題，希望協助醫事人員建立更完整的專業視野與終身學習能力，截至目前，醫知彼免費線上講座累計授課時數已突破400小時。

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