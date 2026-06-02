黃仁勳夜市狂再一發！輝達官方X又PO饒河街影片：來台必逛

NVIDIA（輝達）臉書曾分享執行長黃仁勳享受台灣美食照片。（擷取自x帳號@nvidia）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳加碼推廣台灣美食！繼昨（1）日在GTC Taipei演講，合作夥伴背板上大秀通化街夜市阿婆水果攤（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館等「食物供應鏈」，輝達官方Ｘ今（2）日再度發布台北饒河街觀光夜市影片，並推薦來參加GTC Taipei大會的各國人士不要錯過夜市。

輝達在這段長約33秒的影片中，不僅介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋、生煎包、糖葫蘆等小吃和夜市人潮，還放上黃仁勳過去造訪與攤商的合照，並發文表示台北的活力源自於創新和美食，如果你在台北國際電腦展 （Computex） 期間參加GTC Taipei，那逛夜市絕對是不能錯過的行程。

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影片曝光後吸引大量網友朝聖，有網友留言發問「台北最好吃的是哪樣？」結果官方Ｘ秒回「太多了，太難選了」。更多網友呼應稱「除了科技之外，我最喜歡台北的就是美食了。」還有網友寫道「等不及要去台灣了」，甚至笑稱「輝達現在成了美食家？」「輝達很擅長讓觀眾對更多內容保持渴望。」

不少網友發現，近期NVIDIA官方社群平台版面悄悄被台灣美食相關內容攻占，例如5月28日發布黃仁勳出沒於磚窯古早味懷舊餐廳，5月24日、25日陸續分享黃仁勳攜父母享受台灣美食、造訪夜市的畫面，在一系列科技感貼文中，黃仁勳開心逛夜市、大嗑食物的照片也特別顯眼。

Taipei runs on innovation and great food. ????????



If you're at GTC Taipei at Computex, visiting the night markets is a non-negotiable.#NVIDIAGTC pic.twitter.com/kEeV7koTEN — NVIDIA （@nvidia） June 1, 2026

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