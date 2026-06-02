元太攜手BMW首展可變色電子紙概念車 李政昊：未來瞄準建築市場

元太攜手BMW首展可變色電子紙概念車，李政昊（右）表示，未來瞄準建築市場。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）正式登場，E Ink 元太科技於電子紙產業專區首度展示採用 E Ink Prism™ 彩色可塑形電子紙材料的可變色電子紙概念車。董事長李政昊表示，元太近年積極推動電子紙從傳統電子閱讀器、電子標籤（ESL），跨足車用、建築與大型戶外廣告等新領域，而此次與 BMW 合作的變色概念車，更是元太電子紙技術跨入車體外觀應用的重要里程碑，未來在品牌規劃下，預計將率先於中國市場限量上市。

李政昊指出，BMW 已於今年上海車展展示搭載電子紙技術的變色車款，元太團隊歷時約 4 年開發，期間克服車體外部應用所面臨的碎石撞擊、紫外線曝曬、防水與戶外耐候性等技術挑戰。他坦言，要將電子紙真正應用於車殼外部「其實非常不簡單」，對團隊而言是重要的技術突破。

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針對外界關注的法規問題，李政昊表示，目前較可行的方向仍以局部變色為主，包括引擎蓋、車門或方向燈區域等，可在停車或特定情境下進行變色顯示，以避免影響行車安全。他也透露，未來車用電子紙將朝向更多互動設計發展，例如開門時變色、方向燈結合動態顯示等，打造更具創意與個人化的車用體驗。

除了車用市場外，元太也持續推動電子紙與不同材料結合，包括皮革、玻璃與建築外牆等應用。李政昊認為，電子紙未來不只是「顯示器」，而是可融入生活與建築材料中的新型介面；其中，建築市場更是元太長期布局的重要方向。

他表示，「如果建築物外牆可以變色、變畫面，甚至成為廣告載體，市場規模將比現在的顯示器市場更大。」

在大型電子紙看板方面，李政昊指出，隨著零售業已逐漸熟悉電子標籤（ESL）應用，大尺寸電子紙廣告看板導入速度可望加快。此次展會中，元太也展示最大達 136 吋的拼接式電子紙看板，瞄準戶外廣告與公共顯示市場。

他表示，電子紙具備低耗電、可搭配太陽能，以及反射式顯示在戶外陽光下依然清晰等優勢，特別適合大型戶外看板應用。若未來戶外廣告市場逐步成熟，電子紙需求量將有機會大幅成長。

此外，元太此次也攜手約 40 家合作夥伴共同參展，目前已有 10 家模組夥伴可提供電子紙模組產品，整體產線超過 100 條；相較之下，元太自有模組產線僅約 15 條，其中大尺寸模組產線僅 1 條。李政昊強調，元太核心策略仍以材料供應為主，希望建立完整電子紙生態系，而非大舉擴張模組產能。

他表示，元太更希望扮演平台與材料供應角色，透過合作夥伴共同拓展市場，「讓客戶不只可以跟元太買電子紙，也能透過合作夥伴取得完整方案。」

李政昊也透露，目前包括 Philips、Sharp、Samsung 等國際品牌均已投入電子紙顯示市場，京東方、惠科、華星等面板廠也陸續推出不同尺寸產品。他認為，隨著更多廠商加入，將有助於電子紙產業加速成長，進一步擴大市場規模。

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