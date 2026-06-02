COMPUTEX登場 賴清德：維持台海穩定 做AI產業後盾

台北國際電腦展今（2日）開幕，總統賴清德（左2）親自出席致詞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球AI科技盛會台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今（2）日正式登場。總統賴清德表示，當世界越需要AI，就越需要一個穩定、可信賴且有能力承擔責任的台灣，政府堅定維護台海和平穩定、致力維持現狀，這不僅是不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈最負責任的承諾；他也允諾，政府會確保土地、水電等基礎建設穩定供應，成為產業最堅實的後盾，並將AI帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代與未來世代的重要力量。

台灣憑藉在人工智慧（AI）供應鏈的關鍵地位，再次成為COMPUTEX 2026全球矚目焦點。賴總統致詞表示，今年展覽以「AI Together」為主題，不僅展現AI發展趨勢，更傳達一項核心訊息：AI的下一步，需要理念相近且彼此信賴的國際夥伴攜手合作。

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賴總統指出，歡迎全球企業來到台灣投資發展，而當世界越需要AI，也越需要一個穩定可信賴的台灣；這一切都必須建立在和平基礎之上，因此政府將持續維護台海和平穩定。他重申，維持現狀是不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈最重要的責任。

面對全球對算力、先進製程及AI基礎建設需求快速攀升，政府也將持續完善基礎建設。水資源方面，「珍珠串計畫」已接近完成，並持續擴大再生水與海淡水等多元供水來源；電力方面，台電備轉容量率穩定維持20%以上，並承諾2032年前供電無虞；土地供給則由國科會與經濟部持續拓展科學園區及產業園區，過去10年全國科學園區可供出售土地已增加逾1305公頃。

賴總統表示，國際社會高度肯定台灣的技術實力與民主制度，近來全球科技領袖齊聚台灣並持續加碼投資，也反映在亮眼的經濟表現上。今年首季經濟成長率上修至14.55%，創48年來單季新高，全年成長率預估上修至9.64%，預期明年台灣有望躋身全球前20大經濟體。

此外，台股市值已攀升至4.95兆美元，成為全球第五大股票市場。賴總統指出，這些成果來自科技產業、製造業、中小微企業及全體勞工共同努力，也再次證明台灣已成為全球AI發展不可或缺的關鍵力量。

賴總統強調，政府歡迎科技產業持續在台灣深耕，並積極因應基礎建設挑戰，打造AI產業安心發展、穩健成長的環境。對外，台灣將作為全球可信賴夥伴，攜手打造安全、韌性與繁榮的科技未來；對內，則希望將AI帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代與未來世代的重要力量。

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