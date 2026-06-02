黃仁勳砸錢搶人才！輝達多個關鍵職位薪資公開了 震撼全場

輝達執行長黃仁勳2日舉辦全球媒體問答。（記者張嘉明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國科技業對於外國人才招聘放緩之際，美國川普政府的移民打擊政策，促使部分企業減少對H-1B工作簽證的申請。然而在該領域最受青睞的雇主之一輝達（Nvidia）似乎未受影響，美國聯邦文件顯示，輝達正積極投入資源以維持其在AI競賽中的領先地位，在2026會計年度第一與第二季共獲得約1200個H-1B職位認證，高於去年同期約1000個，雖然輝達並未公開所有薪資數據，但聯邦文件公開了一些輝達職位的基本薪資，如產品經理（Product Manager）年薪最高可達37萬9500美元（約1205萬4915元新台幣），而頂尖工程職位，如首席系統軟體工程師（Principal Systems Software Engineer）與傑出AI演算法工程師（Distinguished AI Algorithms Engineer），基本年薪也可超過40萬美元（約1270萬元新台幣），而且上述年薪都還不包含股票獎勵或獎金。

《商業內幕》報導，輝達股價的飆升，使股票成為員工薪酬的重要組成部分，同時輝達也提供高額基本薪資以吸引頂尖人才，雖然輝達並未公開所有薪資數據，但企業為聘用外國員工而必須提交的聯邦文件，向外界提供了其關鍵職位薪資的管道。不過，聯邦文件僅反映基本薪資，不包含股票獎勵或獎金，而股票獎勵或獎金都可能大幅提高總薪酬。

請繼續往下閱讀...

以下為輝達在主要職位上的基本年薪範圍：

AI研究人員薪資

Research Scientist（研究科學家）：104,000至356,500美元（約330萬4,080至1,132萬6,005元新台幣）

Principal Research Scientist（首席研究科學家）：272,000至431,250美元（約864萬1,440至1,370萬813元新台幣）

Senior Research Scientist（資深研究科學家）：134,971至356,500美元（約428萬8,029至1,132萬6,005元新台幣）

架構師薪資

Architect（架構師）：131,362至356,500美元（約417萬3,371至1,132萬6,005元新台幣）

Principal Architect（首席架構師）：248,000至425,500美元（約787萬8,960至1,351萬8,135元新台幣）

Senior Architect（資深架構師）：148,000至356,500美元（約470萬1,960至1,132萬6,005元新台幣）

Solutions Architect（解決方案架構師）：139,235至356,500美元（約442萬3,496至1,132萬6,005元新台幣）

晶片工程師薪資

ASIC Engineer（ASIC工程師）：136,000至368,000美元（約432萬0,720至1,169萬1,360元新台幣）

Hardware Engineer, Electronics（電子硬體工程師）：96,000至310,500美元（約304萬9,920至986萬4,585元新台幣）

Product Development Engineer（產品開發工程師）：131,362至322,000美元（約417萬3,371至1,022萬9,940元新台幣）

Senior ASIC Engineer（資深ASIC工程師）：163,925至310,500美元（約520萬7,897至986萬4,585元新台幣）

Senior Mixed Signal Design Engineer（資深混合訊號設計工程師）：163,494至310,500美元（約519萬4,204至986萬4,585元新台幣）

Senior Physical Design Engineer（資深實體設計工程師）：160,481至310,500美元（約509萬8,481至986萬4,585元新台幣）

Senior Verification Engineer（資深驗證工程師）：135,907至310,500美元（約431萬7,765至986萬4,585元新台幣）

System Design Engineer（系統設計工程師）：157,857至322,000美元（約501萬5,117至1,022萬9,940元新台幣）

Test Engineer（測試工程師）：128,000至287,500美元（約406萬6,560至913萬3,875元新台幣）

Verification Engineer（驗證工程師）：119,184至310,500美元（約378萬6,476至986萬4,585元新台幣）

基礎設施與軟體工程師薪資

DevOps Engineer（DevOps工程師）：144,000至333,500美元（約457萬4,880至1,059萬5,295元新台幣）

Distinguished AI Algorithms Engineer（傑出AI演算法工程師）：308,000至471,500美元（約978萬5,160至1,497萬9,555元新台幣）

Principal Software Engineer（首席軟體工程師）：264,514至425,500美元（約840萬3,610至1,351萬8,135元新台幣）

Principal Systems Software Engineer（首席系統軟體工程師）：272,000至431,250美元（約864萬1,440至1,370萬813元新台幣）

Senior Network Infrastructure Engineer（資深網路基礎設施工程師）：136,000至333,500美元（約432萬0,720至1,059萬5,295元新台幣）

Senior Software Engineer（資深軟體工程師）：139,152至356,500美元（約442萬0,859至1,132萬6,005元新台幣）

Senior Systems Software Engineer（資深系統軟體工程師）：139,152至356,500美元（約442萬0,859至1,132萬6,005元新台幣）

Software Engineer（軟體工程師）：108,000至391,000美元（約343萬1,160至1,242萬2,070元新台幣）

Systems Software Engineer（系統軟體工程師）：131,997至287,500美元（約419萬3,545至913萬3,875元新台幣）

管理與主管薪資

Architecture Director（架構總監）：320,000至488,750美元（約1,016萬6,400至1,552萬7,588元新台幣）

Developer Relations Director（開發者關係總監）：308,000至471,500美元（約978萬5,160至1,497萬9,555元新台幣）

Hardware Engineering Director（硬體工程總監）：284,000至431,250美元（約902萬2,680至1,370萬813元新台幣）

Hardware Engineering Manager（硬體工程經理）：196,000至368,000美元（約622萬6,920至1,169萬1,360元新台幣）

Product Manager（產品經理）：198,702至379,500美元（約631萬2,763至1,205萬4,915元新台幣）

Program Manager（專案經理）：161,034至322,000美元（約511萬6,050至1,022萬9,940元新台幣）

Senior Manager, Systems Software（資深系統軟體經理）：272,000至431,250美元（約864萬1,440至1,370萬813元新台幣）

Software Engineering Director（軟體工程總監）：388,918至471,500美元（約1,235萬5,925至1,497萬9,555元新台幣）

Systems Software Manager（系統軟體經理）：184,000至356,500美元（約584萬5,680至1,132萬6,005元新台幣）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法