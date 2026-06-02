AI淘金熱進入2.0！摩根大通點名「瓶頸資產」7大受惠股曝光

摩根大通點名AI真正贏家：掌握瓶頸的人。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）基礎設施投資持續升溫，華爾街的投資焦點正從AI應用層轉向供應鏈最稀缺的環節。摩根大通（JP Morgan）最新報告指出，高頻寬記憶體（HBM）、光通訊、散熱以及電力基礎建設等領域已成為限制AI擴張的關鍵瓶頸。

該報告並點名「7大受惠股」，包括三星電子、SK海力士、美光、博通、Coherent、Vertiv及Modine Manufacturing為本輪AI超級循環的核心受惠者。該行認為，在需求遠大於供給的情況下，掌握供應鏈瓶頸的企業，將比單純投入AI建設的公司更有機會創造超額報酬。

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摩根大通指出，在這波AI浪潮中，真正具備長期競爭優勢的企業，並非單純投入大量資本支出的公司，而是掌握供應鏈關鍵瓶頸的少數業者，這些企業憑藉規模、技術門檻與供應能力，提供維繫AI基礎設施運作不可或缺的核心零組件，因此擁有較強的議價能力與獲利潛力。

其中，目前最明顯的供應瓶頸之一，就是高頻寬記憶體（HBM）。摩根大通認為，該市場主要由美光、SK海力士、三星主導，在AI伺服器需求快速成長下，相關產品仍處於供不應求狀態。

在光通訊領域，摩根大通點名博通與Coherent為主要受惠者；散熱解決方案方面則看好Vertiv與Modine Manufacturing。此外，隨著AI資料中心持續擴建，電力供應與電網基礎建設也正逐漸成為限制產業擴張的重要瓶頸。

摩根大通分析師指出，這些企業不只是AI供應鏈中的零組件供應商，更是支撐下一階段AI經濟發展不可或缺的關鍵角色，其市場地位與技術壁壘短期內難以被取代。

從股價表現來看，市場資金已開始反映這種「瓶頸溢價」。

今年以來，美光與SK海力士股價累計漲幅均超過200%，三星電子上漲約190%；散熱技術大廠Modine漲幅更突破100%。另一方面，資料中心基礎設施供應商Vertiv與光通訊設備商Coherent股價幾乎翻倍，博通雖然漲幅相對溫和，但今年以來仍累計上漲約30%。

摩根大通認為，只要AI需求持續高速成長，而供應端擴產速度無法完全跟上，這些掌握關鍵瓶頸的企業仍具備進一步上漲空間。

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